Köpeğe Çarpan Araçtan İnen Kişi Başka Otomobilin Çarpmasıyla Öldü

Yeşilöz, çarpmanın etkisiyle ağır yaralanırken, kazanın ardından bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen Nimet Yeşilöz, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.