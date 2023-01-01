Bodrum Kattaki Suya "Bebek Atıldı" İhbarı Ortalığı Karıştırdı

Polis, binanın etrafını güvenlik şeridiyle kapatırken itfaiye ekipleri de bodrum kattaki suyun boşaltılması için çalışma başlattı.

Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Barış Caddesi'nde bulunan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alıp boşaltılan 4 katlı sağlık ocağının bodrum katındaki su birikintisine bir kadının bebek attığı ihbarıyla adrese polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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