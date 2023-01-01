Bodrum Kattaki Suya "Bebek Atıldı" İhbarı Ortalığı Karıştırdı
Diyarbakır'da ağır hasarlı binanın bodrum katındaki su birikintisine bir kadının bebek attığı ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, suyu boşaltmak için çalışma başlattı.
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Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Barış Caddesi'nde bulunan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alıp boşaltılan 4 katlı sağlık ocağının bodrum katındaki su birikintisine bir kadının bebek attığı ihbarıyla adrese polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Polis, binanın etrafını güvenlik şeridiyle kapatırken itfaiye ekipleri de bodrum kattaki suyun boşaltılması için çalışma başlattı.
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Polis, ihbarı gerçekleştirenin ifadesine başvurdu.
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