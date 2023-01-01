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Fahriye Evcen'den Evlilik İtirafı

"Farklı arayışlarda olmadan her andaki değeri ve güzelliği görebilmek lazım."

  1. Fahriye Evcen, parmakla gösterilen evliliği hakkında itirafta bulundu. Mutlu giden evliliği ve çocukları hakkında detay veren Fahriye Evcen, "Farklı arayışlarda olmadan her andaki değeri ve güzelliği görebilmek lazım." ifadeleri ile dikkat çekti.

    Fahriye Evcen, parmakla gösterilen evliliği hakkında itirafta bulundu. Mutlu giden evliliği ve çocukları hakkında detay veren Fahriye Evcen, "Farklı arayışlarda olmadan her andaki değeri ve güzelliği görebilmek lazım." ifadeleri ile dikkat çekti.

  2. Sanat dünyasının örnek gösterilen çiftleri arasında olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, özel hayatları ile oldukça merak ediliyor.

    Sanat dünyasının örnek gösterilen çiftleri arasında olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, özel hayatları ile oldukça merak ediliyor.

  3. 2017 yılında nikah masasına oturan ve iki evlat sahibi olan çiftten Fahriye Evcen, evliliği hakkında özel açıklamalarda bulundu.

    2017 yılında nikah masasına oturan ve iki evlat sahibi olan çiftten Fahriye Evcen, evliliği hakkında özel açıklamalarda bulundu.

  4. Çocukları Karan ve Kerem'i de anlatmayı ihmal etmeyen Evcen, Burak Özçivit ile olan ilişkisindeki mutluluğunun sırrını sevenleri ile paylaştı.

    Çocukları Karan ve Kerem'i de anlatmayı ihmal etmeyen Evcen, Burak Özçivit ile olan ilişkisindeki mutluluğunun sırrını sevenleri ile paylaştı.

  5. "DENGEDE OLABİLMEK"

    "DENGEDE OLABİLMEK"

  6. Mutlu evliliğin dengede olabilmekle ilgili olduğunu belirten Evcen, "İlişkide en başta kendini mutlu edebilmek, dengede olabilmek, hep sevgiyi ve sevmeyi seçebilmek önemli. Eğer karşındaki de dengedeyse o ilişki akıp gidiyor. Farklı arayışlarda olmadan, her andaki değeri ve güzelliği görebilmek lazım. Bizde böyle oldu bugüne kadar." ifadelerini kullandı.

    Mutlu evliliğin dengede olabilmekle ilgili olduğunu belirten Evcen, "İlişkide en başta kendini mutlu edebilmek, dengede olabilmek, hep sevgiyi ve sevmeyi seçebilmek önemli. Eğer karşındaki de dengedeyse o ilişki akıp gidiyor. Farklı arayışlarda olmadan, her andaki değeri ve güzelliği görebilmek lazım. Bizde böyle oldu bugüne kadar." ifadelerini kullandı.

  7. "BÜTÜN GÜN TEK DERDİM"

    "BÜTÜN GÜN TEK DERDİM"

  8. Çocukları ile vakit geçirmenin önemini vurgulayan başarılı oyuncu Fahriye Evcen, "Bütün gün tek derdim; Kaan ile Kerem'i doyasıya öpmek ve koklamak. Hiç bıkmıyorum. Orman yürüyüşlerini çok seviyorum. Bir de bazen kendimle baş başa kalmayı. Kendimi dinlemeyi. Bu da beni çok dinlendirir." dedi.

    Çocukları ile vakit geçirmenin önemini vurgulayan başarılı oyuncu Fahriye Evcen, "Bütün gün tek derdim; Kaan ile Kerem'i doyasıya öpmek ve koklamak. Hiç bıkmıyorum. Orman yürüyüşlerini çok seviyorum. Bir de bazen kendimle baş başa kalmayı. Kendimi dinlemeyi. Bu da beni çok dinlendirir." dedi.