Fahriye Evcen'den Evlilik İtirafı

Mutlu evliliğin dengede olabilmekle ilgili olduğunu belirten Evcen, "İlişkide en başta kendini mutlu edebilmek, dengede olabilmek, hep sevgiyi ve sevmeyi seçebilmek önemli. Eğer karşındaki de dengedeyse o ilişki akıp gidiyor. Farklı arayışlarda olmadan, her andaki değeri ve güzelliği görebilmek lazım. Bizde böyle oldu bugüne kadar." ifadelerini kullandı.