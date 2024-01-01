Dünyanın En Pahalı Otomobili Üretildi.
30 milyon dolar ödedi, kimliğini gizledi
-
Rolls Royce tarafından 4 adet üretilecek ve her biri türünün tek örneği olacak olan Droptail ailesinin üçüncü üyesi Arcadia oldu.
-
Antik Yunan mitolojisinde "Yeryüzündeki Cennet" anlamına gelen Arcadia, Singapurlu sahibine törenle teslim edildi.
-
Bu araca sahip olmak için sadece para da yetmiyor büyük bir sabır da gerekiyor. Çünkü Arcadia'nın ortaya çıkması tam 4.5 yıl sürmüş.
-
Özel üretim aracın fiyatının 30 milyon dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor. Bu da dünyanın en pahalı otomobili olmasını sağlıyor. Araç için bir Türkiye fiyatı vermek gerekirse, vergiler hariç 936 milyon TL, vergilerle ortalama 3.5 milyar TL'ye kadar çıkıyor. (Yüzde 220 ÖTV x yüzde 20 KDV)
-
2023'te tanıtılan La Rose Noire Droptail'in de benzer bir fiyatta olduğu biliniyordu.
-
Aracın çeşitli yerlerinde kullanılan 233 parça ahşabın işlenmesi 8 bin saatten fazla sürmüş.
-
Araçta kullanılan saat ise diğer modellerdeki gibi çıkarılabilir olmasa da "Şimdiye kadar üretilmiş en karmaşık RR saat kadranı" deniliyor.
-
-