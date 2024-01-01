Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Oldu?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK? Bedelli askerlik ücreti de memur aylık katsayısına göre yeniden belirleniyor. Hesaplamalara göre 182 bin 609 lira olan bedelli ücretinin, 2024 temmuz ayı itibarıyla 217 bin 870 lira olması bekleniyor.