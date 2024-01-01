Bu Şehirlere Adım Atmayın!

Seyahat tutkunları için doğusundan batısına dünyanın her bir noktası eşsiz görünse de bazı şehirler yüksek suç oranıyla nam salıyor. Bu kötü ün, bu şehirleri yaşamak veya ziyaret etmek için en tehlikeli yerler haline getirdi. İşte, dünyanın suç oranı en yüksek 10 şehri...