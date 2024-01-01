Bu Şehirlere Adım Atmayın!
Dünyanın suç oranı en yüksek 10 şehri
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Seyahat tutkunları için doğusundan batısına dünyanın her bir noktası eşsiz görünse de bazı şehirler yüksek suç oranıyla nam salıyor. Bu kötü ün, bu şehirleri yaşamak veya ziyaret etmek için en tehlikeli yerler haline getirdi. İşte, dünyanın suç oranı en yüksek 10 şehri...
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Farklı kültür, tarih ve doğal güzelliklere ev sahipliği yapan dünyanın dört bir yanındaki şehirler, her ne kadar turistlerin gözbebeği haline gelse de bazı şehirler var ki tehlikenin göbek adı!
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2024 yılında, dünyanın bazı şehirleri yüksek suç oranlarıyla ünlü hale geldi. Hükümetlerin seyahat edenleri uyarmalarına neden olan bu şehirlere adım atmadan önce bir kez daha düşünmelisiniz.
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Peki, dünyanın suç oranı en yüksek şehirleri hangileri? İşte, o liste...
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10. NATAL Brezilya'da yer alan Natal şehri, fiziksel ve cinsel saldırı, hırsızlık ve araba kaçırma gibi suçlarla dikkat çekiyor. Bu yüksek suç oranının başlıca nedenlerinin yoksulluk ve çeteler ile mahkumlar arasındaki şiddet olduğu belirtiliyor.
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9. CİUDAD GUAYANA Venezuela'da yer alan Ciudad Guayana, ülkenin en tehlikeli ikinci şehri olarak adından söz ettiriyor. Öyle ki 758.500 nüfusa ve her 100.000 kişide 78 suç oranına sahip.
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8. IRAPUATO Meksika'da yer alan Irapuato, 900.000'den az nüfusu ile oldukça küçük bir şehir olmasına rağmen 100.000 kişi başına 81 suç oranına sahip.
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7. CİUDAD VİCTORİA Meksika'nın bir şehri olan Ciudad Victoria, suç grupları ile kolluk kuvvetleri, rakip uyuşturucu kartelleri ve hatta hapishaneler arasında sık sık yaşanan çatışmaların merkezi diyebiliriz. 349,688 kişilik nüfusa sahip şehirde suç oranı her 100,000 kişide 86.
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6. ST. LOUİS ABD'nin Missouri eyaletinde yer alan St. Louis, suç oranının yüksek olduğu şehirlerden biri. ABD World Atlas'a göre, St. Louis'de suç oranı 100.000 kişi başına 87,83'tür.
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5. CARACAS Venezuela'nın başkenti Caracas da listede yer alan şehirlerden biri: 2.682.801 nüfusa sahip şehirde suç oranı her 100.000 kişide 100'dür.
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4. ACAPULCO Meksika'da yer alan Acapulco, bir zamanlar tam bir favori tatil rotasıydı. Ancak şu anda 779.566 nüfusa sahip olan şehirde 100.000 kişi başına 111 suç oranına sahiptir.
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3. LOS CABOS İşte geldik listenin ilk 3'üne! World Wild Schooling'e göre; Meksika'da yer alan Los Cabos'ta suç oranı 100.000 kişi başına 111,3. Şehirde uyuşturucu kullanımı ve rakip çeteler arasındaki çatışmalar oldukça dikkat çekiyor.
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2. TİHUANA Meksika'nın sınır bölgesindeki Tijuana da oldukça tehlikeli görünen şehirlerden biri. BBC Science Focus Dergisi'ne göre 2,05 milyon nüfusa sahip olan şehirde 100.000 kişi başına 138 oranında bir suç oranı söz konusu.
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1. CİUDAD JUAREZ Listenin 1 numarası yine Meksika'dan bir şehir. 1,51 milyon kişiye ev sahipliği yapan Cuidad Juarez'de suç oranı 100.000 kişi başına 250. Bir zamanlar turistlerin gözbebeği olan Ciudad Juarez, maalesef artan suç oranıyla eskisi kadar rağbet görmüyor.