Bunu Yapanlar Kartlarını Anında Kaptıracak!
ATM kullananlar için yeni güncellemeler açıklandı
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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir yenilik gündem oldu. TCMB'nin yeni uygulaması, ödeme sistemlerinde ve ATM'lerde önemli yenilikleri beraberinde getirirken yapılan güncellemelerle, belirli durumlarda kartları yutma özelliği eklendi.
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Para çekme ve yatırma işlemleri dahil olmak üzere pek çok bankacılık işleminde uzun kuyruklar beklememizin önüne geçen ATM'ler, her ne kadar kolaylığın anahtarı olsa da 'kart yutma' sorunu nedeniyle bir krize dönüşebiliyor.
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Kimi zaman dalgınlıkla hatalı girilen şifre sonrası, kimi zaman ise para çektikten sonra kartın ATM yuvasında unutulmasından kaynaklanan bu problem, aniden kartsız kalmamıza neden olabiliyor.
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Geçtiğimiz günlerde ATM'ler üzerinden yapılacak para çekme limitlerini artıran bankalar, şimdi de ATM işlemlerine yönelik güvenlik protokolünde değişikliğe gitti.
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Yapılan yeni değişiklikle beraber ATM'lere belirli durumlarda kartları yutma özelliği eklendi.
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81 İLDE ATM'LERE YENİ GÜNCELLEME GELDİ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mevcut EFT, havale ve FAST sistemlerine ek olarak yeni bir işlem menüsü tanıttı. Bu yenilik, mobil uygulamalar aracılığıyla kullanıcıların hizmetine sunulacak.
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Yeni uygulama ile FAST işlemlerine para gönder butonu yanında ödeme iste butonu eklendi. Böylece IBAN kullanarak yapılan EFT ve havale işlemlerine alternatif olarak alacaklı kesime karşı taraftan ödemelerini isteme olanağı verildi.
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Ödeme işlemlerinin çift taraflı hale getirilmesiyle finansal işlemlerin hızlanması hedef alındı.
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DİKKAT! ATM BUNU YAPANIN KARTINI ANINDA YUTACAK ATM işlemleri sırasında bazı teknik arızalar veya güvenlik nedenleriyle kartın yutulması sorunuyla karşı karşıya kalmak mümkün. ATM kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı önemli ise şunlar:
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-Şifrenin üç kez yanlış girilmesi
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- Kartın borç nedeniyle banka tarafından iptal edilmesi
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- ATM'de teknik bir arıza meydana gelmesi
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- Kart için kayıp veya çalıntı ihbarında bulunulması
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ATM'lere yapılan yeni güncellemelerle birlikte, kart yutulma durumları daha net bir hale gelmiştir.
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ATM KARTIM YUTULDU, NE YAPMALIYIM? Eğer ATM kartınız yutulursa, kartınızı geri almanız 1 ila 2 hafta sürebilmektedir. Bu süreçte bankanızla iletişime geçerek kartınızın durumu hakkında bilgi almanız oldukça önemli