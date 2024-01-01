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Stajyer Doktor Tecavüz Edilip Öldürüldü!

Öfkeli göstericiler hastaneleri bastı ve polis güçleriyle çatıştı.

  1. Hindistan?da bir devlet hastanesinde geçtiğimiz hafta yaşanan kan donduran olay ülkeyi karıştırdı.

    Hindistan?da bir devlet hastanesinde geçtiğimiz hafta yaşanan kan donduran olay ülkeyi karıştırdı.

  2. SEMİNER ODASINDA UYUYORDU Batı Bengal eyaletindeki devlet hastanesinde 36 saatlik mesainin ardından dinlenme alanı olmadığı için seminer odasında uyuyan stajyer doktorun cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürülmesi ülkede protesto gösterilerine neden oldu.

    SEMİNER ODASINDA UYUYORDU Batı Bengal eyaletindeki devlet hastanesinde 36 saatlik mesainin ardından dinlenme alanı olmadığı için seminer odasında uyuyan stajyer doktorun cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürülmesi ülkede protesto gösterilerine neden oldu.

  3. HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ Sosyal medya üzerinden yapılan çağrıların ardından toplumun her kesiminden binlerce kişi Batı Bengal eyaleti genelinde yürüyüş gerçekleştirdi.

    HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ Sosyal medya üzerinden yapılan çağrıların ardından toplumun her kesiminden binlerce kişi Batı Bengal eyaleti genelinde yürüyüş gerçekleştirdi.

  4. "ADALET İSTİYORUZ" Eyaletin başkenti Kalküta?da düzenlenen gösteride ellerinde mum ışıkları ve meşalelerle yürüyen binlerce kişi, ?Adalet istiyoruz? sloganları attı.

    "ADALET İSTİYORUZ" Eyaletin başkenti Kalküta?da düzenlenen gösteride ellerinde mum ışıkları ve meşalelerle yürüyen binlerce kişi, ?Adalet istiyoruz? sloganları attı.

  5. POLİSLE ÇATIŞTILAR Doktorun öldürüldüğü RG Kar Hastanesi?ne giren bazı kimliği belirsiz göstericiler ise, acil servisi yağmalayarak polisle çatışmaya girdi. Çıkan olaylarda polis araçları hasar görürken, öfkeli kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanıldı.

    POLİSLE ÇATIŞTILAR Doktorun öldürüldüğü RG Kar Hastanesi?ne giren bazı kimliği belirsiz göstericiler ise, acil servisi yağmalayarak polisle çatışmaya girdi. Çıkan olaylarda polis araçları hasar görürken, öfkeli kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanıldı.

  6. RG Kar Hastanesi?nde uyuduğu sırada saldırıya uğrayan 31 yaşındaki doktor, meslektaşları tarafından yarı çıplak bir şekilde ağır yaralı olarak bulunmuştu.

    RG Kar Hastanesi?nde uyuduğu sırada saldırıya uğrayan 31 yaşındaki doktor, meslektaşları tarafından yarı çıplak bir şekilde ağır yaralı olarak bulunmuştu.

  7. BİR HASTANE ÇALIŞANI TUTUKLANDI Olayla ilgili bir hastane çalışanı tutuklanmıştı. Saldırının örtbas edildiği ve ihmal edildiği yönünde suçlamaların şiddetlenmesi ile dava yerel polisten Federal Merkezi Soruşturma Bürosu?na devredilmişti.

    BİR HASTANE ÇALIŞANI TUTUKLANDI Olayla ilgili bir hastane çalışanı tutuklanmıştı. Saldırının örtbas edildiği ve ihmal edildiği yönünde suçlamaların şiddetlenmesi ile dava yerel polisten Federal Merkezi Soruşturma Bürosu?na devredilmişti.