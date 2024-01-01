Stajyer Doktor Tecavüz Edilip Öldürüldü!

SEMİNER ODASINDA UYUYORDU Batı Bengal eyaletindeki devlet hastanesinde 36 saatlik mesainin ardından dinlenme alanı olmadığı için seminer odasında uyuyan stajyer doktorun cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürülmesi ülkede protesto gösterilerine neden oldu.