Etna Yanardağı Yeniden Kül Ve Lav Püskürttü
İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, yeniden kül ve lav püskürttü.
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Sicilya Adası'nda yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda son haftalarda gözlenen volkanik hareketliliğe dün akşam yenisi eklendi.
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İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Etna Gözlem İstasyonundan yapılan açıklamaya göre, yanardağ dün akşam saatlerinde kül ve lav püskürtmeye başladı ve gece yarısı bu faaliyeti durdu.
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Yanardağın son dönemdeki aktif kraterlerinden Voragine kül püskürttü ve burada lav akışı gözlendi. Volkanın püskürttüğü küller, yaklaşık 9,5 kilometre yüksekliğe ulaştı.
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Yerel basında yer alan haberlerde de Etna'nın püskürttüğü küllerin, yanardağın eteklerindeki yerleşim yerlerine düştüğü ve bazı yerleşim yerlerinde kül temizleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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UÇUŞLARA ETNA ENGELİ Etna'nın yoğun şekilde kül püskürtmesi hava ulaşımını da olumsuz şekilde etkiledi.
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Yanardağa yakın konumdaki Katanya Fontanarossa Havalimanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Etna'daki volkanik patlamalar sebebiyle havalimanının yerel saatle 18.00'e kadar uçuşa kapatıldığı bildirildi.
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Açıklamada, havaalanına önemli miktarda kül düşmesi nedeniyle pistin kullanılamaz hale geldiği ve bu nedenle hem inişlerin hem de kalkışların askıya alındığı ifade edildi.
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Katanya varışlı uçaklar, bölgeye en yakın havalimanlarından Palermo'ya yönlendirildi.
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Havalimanında altyapı koşulları düzeldiğinde uçuşların yeniden başlayacağı, 18.00'den sonra bunun mümkün olabileceği belirtildi.
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Etna Yanardağı, son olarak 4 Ağustos'ta kül ve lav püskürtmüştü. Dün akşamki son volkanik faaliyet, temmuz ayından bu yana 6. volkanik patlama oldu.
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Son haftalarda kül, lav püskürtme, lav akışı ve sarsıntılar gibi volkanik faaliyetlerin sıkça gözlendiği Etna Yanardağı, Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı özelliğini taşıyor.