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'Geçici mühlet', 1200'e yaklaştı
'Geçici mühlet', 1200'e yaklaştı

Dünyanın Gizli Bir Katmanı Daha Olabilir

Bilim insanlarını ayağa kaldıran çalışma!

  1. Bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma, Dünya hakkında bilinen gerçekleri tamamen değiştirebilir. Dünya'nın gizli bir katmanı daha olabileceğini ortaya koyan çalışma, Dünya tarihinde belki de iki ayrı soğuma olayının yaşandığı iddiasını güçlendirdi.

    Bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma, Dünya hakkında bilinen gerçekleri tamamen değiştirebilir. Dünya'nın gizli bir katmanı daha olabileceğini ortaya koyan çalışma, Dünya tarihinde belki de iki ayrı soğuma olayının yaşandığı iddiasını güçlendirdi.

  2. Bugüne dek sayısız medeniyetin yuvası olan dünya hakkında her ne kadar yeterli bilgiye sahip olduğumuzu düşünsek de olasılıklar zinciri içerisinde yeni bilgiler şaşırtmaya devam ediyor.

    Bugüne dek sayısız medeniyetin yuvası olan dünya hakkında her ne kadar yeterli bilgiye sahip olduğumuzu düşünsek de olasılıklar zinciri içerisinde yeni bilgiler şaşırtmaya devam ediyor.

  3. Bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırma, Dünya'nın iç çekirdeğinin derinliklerinde bir çekirdeğin daha var olabileceğini ortaya koydu.

    Bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırma, Dünya'nın iç çekirdeğinin derinliklerinde bir çekirdeğin daha var olabileceğini ortaya koydu.

  4. Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde jeofizik profesörü olan Joanne Stephenson 2021 yılında Dünya'nın yapısını, "Geleneksel olarak bize Dünya'nın dört ana katmandan oluştuğu öğretildi: kabuk, manto, dış çekirdek ve iç çekirdek." şeklinde değerlendirmişti.

    Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde jeofizik profesörü olan Joanne Stephenson 2021 yılında Dünya'nın yapısını, "Geleneksel olarak bize Dünya'nın dört ana katmandan oluştuğu öğretildi: kabuk, manto, dış çekirdek ve iç çekirdek." şeklinde değerlendirmişti.

  5. Ancak birkaç yıl önce Stephenson ve meslektaşları, Dünya'nın iç çekirdeğinin aslında iki ayrı katmandan oluşabileceğine dair kanıtlar elde etti.

    Ancak birkaç yıl önce Stephenson ve meslektaşları, Dünya'nın iç çekirdeğinin aslında iki ayrı katmandan oluşabileceğine dair kanıtlar elde etti.

  6. "DERS KİTAPLARINI YENİDEN YAZMAMIZ GEREKEBİLİR" Bu yeni keşfi "Bu çok heyecan verici. Ders kitaplarını yeniden yazmamız gerekebilir!" sözleriyle duyuran Stephenson, dünya tarihini tamamen değiştirecek bir bilgiyi sundu.

    "DERS KİTAPLARINI YENİDEN YAZMAMIZ GEREKEBİLİR" Bu yeni keşfi "Bu çok heyecan verici. Ders kitaplarını yeniden yazmamız gerekebilir!" sözleriyle duyuran Stephenson, dünya tarihini tamamen değiştirecek bir bilgiyi sundu.

  7. İKİ AYRI SOĞUMA YAŞANMIŞ OLABİLİR İç çekirdekte bulunan demirin yapısında bir değişikliğe işaret edebilecek kanıtlar, Dünya tarihinde belki de iki ayrı soğuma olayının yaşandığı anlamına geliyor olabilir.

    İKİ AYRI SOĞUMA YAŞANMIŞ OLABİLİR İç çekirdekte bulunan demirin yapısında bir değişikliğe işaret edebilecek kanıtlar, Dünya tarihinde belki de iki ayrı soğuma olayının yaşandığı anlamına geliyor olabilir.