Dünyanın Gizli Bir Katmanı Daha Olabilir

Bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma, Dünya hakkında bilinen gerçekleri tamamen değiştirebilir. Dünya'nın gizli bir katmanı daha olabileceğini ortaya koyan çalışma, Dünya tarihinde belki de iki ayrı soğuma olayının yaşandığı iddiasını güçlendirdi.