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Bunu Aratırsanız Varınız Yoğunuz Gider!

Siber saldırganların yeni yöntemi pes dedirtti

  1. Google'da ?Avustralya'da Bengal kedileri yasal mı?? ifadesini aratan kullanıcıların, arama sonuçlarının üst kısmında yer alan sahte bağlantılara tıklamaları sonucu kişisel bilgilerinin çalındığı bildirildi. Siber güvenlik şirketi SOPHOS, yaptığı açıklamada, kullanıcıları bu kelimeleri arama motorlarında yazmamaları konusunda uyardı ve konuyla ilgili ciddi risklere dikkat çekti.

    Google'da ?Avustralya'da Bengal kedileri yasal mı?? ifadesini aratan kullanıcıların, arama sonuçlarının üst kısmında yer alan sahte bağlantılara tıklamaları sonucu kişisel bilgilerinin çalındığı bildirildi. Siber güvenlik şirketi SOPHOS, yaptığı açıklamada, kullanıcıları bu kelimeleri arama motorlarında yazmamaları konusunda uyardı ve konuyla ilgili ciddi risklere dikkat çekti.

  2. SALDIRININ MEKANİZMASI SOPHOS?a göre, bu saldırı genellikle "SEO zehirlenmesi" adı verilen bir yöntemle gerçekleştiriliyor. Bu taktikle, saldırganlar kontrol ettikleri kötü niyetli siteleri Google gibi arama motorlarının sonuçlarında en üst sıralara çıkarıyor.

    SALDIRININ MEKANİZMASI SOPHOS?a göre, bu saldırı genellikle "SEO zehirlenmesi" adı verilen bir yöntemle gerçekleştiriliyor. Bu taktikle, saldırganlar kontrol ettikleri kötü niyetli siteleri Google gibi arama motorlarının sonuçlarında en üst sıralara çıkarıyor.

  3. Kullanıcılar, bu zararsız gibi görünen bağlantılara tıklayarak: Kötü Amaçlı Reklam Yazılımlarına yönlendiriliyor, Güvenilir görünen ancak aldatıcı pazarlama sayfalarına giriş yapıyor, Arama sonuçlarında gizlenmiş zararlı bağlantılara maruz kalıyor.

    Kullanıcılar, bu zararsız gibi görünen bağlantılara tıklayarak: Kötü Amaçlı Reklam Yazılımlarına yönlendiriliyor, Güvenilir görünen ancak aldatıcı pazarlama sayfalarına giriş yapıyor, Arama sonuçlarında gizlenmiş zararlı bağlantılara maruz kalıyor.

  4. KULLANICILAR İÇİN ÖNERİLER SOPHOS, siber saldırı tehdidine karşı kullanıcıların güvenliğini sağlamak için şu önerilerde bulundu:

    KULLANICILAR İÇİN ÖNERİLER SOPHOS, siber saldırı tehdidine karşı kullanıcıların güvenliğini sağlamak için şu önerilerde bulundu:

  5. Şifrelerinizi Değiştirin: Kötü niyetli bağlantılara tıkladığınızı düşünüyorsanız, tüm hesap şifrelerinizi hemen değiştirin. <br> Antivirüs Yazılımı Kullanın: Güncel bir güvenlik yazılımı, kötü amaçlı yazılımları tespit edebilir ve cihazınızı koruyabilir.

    Şifrelerinizi Değiştirin: Kötü niyetli bağlantılara tıkladığınızı düşünüyorsanız, tüm hesap şifrelerinizi hemen değiştirin.
    Antivirüs Yazılımı Kullanın: Güncel bir güvenlik yazılımı, kötü amaçlı yazılımları tespit edebilir ve cihazınızı koruyabilir.

  6. Bağlantıların Güvenilirliğini Kontrol Edin: Tıkladığınız bağlantıların URL?lerini dikkatlice inceleyin. Güvenilir olmayan bağlantılardan kaçının. <br> Resmi Kaynaklara Yönelin: Arama motoru sonuçlarından ziyade, doğrudan bilinen ve güvenilir web sitelerine erişim sağlayın. <br> Tarayıcı Geçmişinizi Temizleyin: Potansiyel olarak tehlikeli bağlantılara giriş yaptıysanız, tarayıcı geçmişinizi ve önbelleğinizi temizleyin.

    Bağlantıların Güvenilirliğini Kontrol Edin: Tıkladığınız bağlantıların URL?lerini dikkatlice inceleyin. Güvenilir olmayan bağlantılardan kaçının.
    Resmi Kaynaklara Yönelin: Arama motoru sonuçlarından ziyade, doğrudan bilinen ve güvenilir web sitelerine erişim sağlayın.
    Tarayıcı Geçmişinizi Temizleyin: Potansiyel olarak tehlikeli bağlantılara giriş yaptıysanız, tarayıcı geçmişinizi ve önbelleğinizi temizleyin.

  7. Bu olay, siber tehditlerin ne kadar hedef odaklı olabileceğini bir kez daha göstermektedir. Siber saldırganlar, popüler konuları kullanarak bireyleri yanıltmaya çalışabilir. Özellikle egzotik hayvanlar gibi ilgi çekici ve çok aranan konular, siber suçlular için bir fırsat haline gelebilir. Kullanıcıların, internet güvenliği konusunda bilinçli olması, sahte sitelerden uzak durması ve bilgiye ulaşırken dikkatli davranması bu tür tehditlerden korunmanın en etkili yollarından biridir.

    Bu olay, siber tehditlerin ne kadar hedef odaklı olabileceğini bir kez daha göstermektedir. Siber saldırganlar, popüler konuları kullanarak bireyleri yanıltmaya çalışabilir. Özellikle egzotik hayvanlar gibi ilgi çekici ve çok aranan konular, siber suçlular için bir fırsat haline gelebilir. Kullanıcıların, internet güvenliği konusunda bilinçli olması, sahte sitelerden uzak durması ve bilgiye ulaşırken dikkatli davranması bu tür tehditlerden korunmanın en etkili yollarından biridir.