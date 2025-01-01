Bunu Aratırsanız Varınız Yoğunuz Gider!

Bu olay, siber tehditlerin ne kadar hedef odaklı olabileceğini bir kez daha göstermektedir. Siber saldırganlar, popüler konuları kullanarak bireyleri yanıltmaya çalışabilir. Özellikle egzotik hayvanlar gibi ilgi çekici ve çok aranan konular, siber suçlular için bir fırsat haline gelebilir. Kullanıcıların, internet güvenliği konusunda bilinçli olması, sahte sitelerden uzak durması ve bilgiye ulaşırken dikkatli davranması bu tür tehditlerden korunmanın en etkili yollarından biridir.