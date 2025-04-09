Altın Hala Güvenli Liman Mı? Gram Altın İçin Çarpıcı Tahmin

Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın alımı için fırsat kollayanlar bunu değerlendirecek ama devamına baktığımız zaman yine ticaret savaşları, yine jeopolitik gerilimler, yine küresel ekonomiye dair belirsizlikler, altın fiyatını yılın ikinci yarısında desteklemeye devam edecek diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla yılın ikinci yarısında yükselişlerle yine altın güvenli liman gömleğini giyer ve yoluna devam eder diye düşünüyorum.