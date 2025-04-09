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Altın Hala Güvenli Liman Mı? Gram Altın İçin Çarpıcı Tahmin

Altın hala güvenli liman mı?

  1. Altın fiyatları yatırımcının odağında... Gram altın 3 bin 640 lira seviyesinden dünü kapatırken bugün yukarı yönlü hareketlilik var. Uzmanlar altındaki son durum için ne diyor? İşte altın piyasası... <br> Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 3 bin 642 liradan tamamladı.

    Altın fiyatları yatırımcının odağında... Gram altın 3 bin 640 lira seviyesinden dünü kapatırken bugün yukarı yönlü hareketlilik var. Uzmanlar altındaki son durum için ne diyor? İşte altın piyasası...
    Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 3 bin 642 liradan tamamladı.

  2. ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife adımları küresel çapta belirsizlik unsuru olmaya devam ederken, tarife restleşmeleri sonrası oluşan satış baskısının ardından, müzakere iyimserliklerinin etkisiyle varlık fiyatlarında karışık bir seyir öne çıkıyor. <p> "Altın hala "güvenli liman" mı? Altın almalı mı, satmalı mı?" sorularını CNN TÜRK ekibinden Serdar Er, yatırımcılar için Finans Analisti İslam Memiş'e sordu. Memiş şunları kaydetti:

    ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife adımları küresel çapta belirsizlik unsuru olmaya devam ederken, tarife restleşmeleri sonrası oluşan satış baskısının ardından, müzakere iyimserliklerinin etkisiyle varlık fiyatlarında karışık bir seyir öne çıkıyor.

    "Altın hala "güvenli liman" mı? Altın almalı mı, satmalı mı?" sorularını CNN TÜRK ekibinden Serdar Er, yatırımcılar için Finans Analisti İslam Memiş'e sordu. Memiş şunları kaydetti:

  3. Önümüzdeki 1 ay ya da 1 buçuk aylık süreç içinde ons altın tarafında 2 bin 800 dolar, hatta daha aşağı sarkmalar olabilir. Gram altın tarafında 3 bin 750, devamında 3 bin 650 lira destek seviyelerini göreceğiz. O yüzden kısa vadede bir düşüş.

    Önümüzdeki 1 ay ya da 1 buçuk aylık süreç içinde ons altın tarafında 2 bin 800 dolar, hatta daha aşağı sarkmalar olabilir. Gram altın tarafında 3 bin 750, devamında 3 bin 650 lira destek seviyelerini göreceğiz. O yüzden kısa vadede bir düşüş.

  4. Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın alımı için fırsat kollayanlar bunu değerlendirecek ama devamına baktığımız zaman yine ticaret savaşları, yine jeopolitik gerilimler, yine küresel ekonomiye dair belirsizlikler, altın fiyatını yılın ikinci yarısında desteklemeye devam edecek diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla yılın ikinci yarısında yükselişlerle yine altın güvenli liman gömleğini giyer ve yoluna devam eder diye düşünüyorum.

    Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın alımı için fırsat kollayanlar bunu değerlendirecek ama devamına baktığımız zaman yine ticaret savaşları, yine jeopolitik gerilimler, yine küresel ekonomiye dair belirsizlikler, altın fiyatını yılın ikinci yarısında desteklemeye devam edecek diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla yılın ikinci yarısında yükselişlerle yine altın güvenli liman gömleğini giyer ve yoluna devam eder diye düşünüyorum.

  5. Yılın ikinci yarısı ile alakalı 4 bin 500 lira beklentimiz devam ediyor. Ancak 12 aylık sürece baktığımız zaman gram altın tarafında 6 bin lira seviyesi.

    Yılın ikinci yarısı ile alakalı 4 bin 500 lira beklentimiz devam ediyor. Ancak 12 aylık sürece baktığımız zaman gram altın tarafında 6 bin lira seviyesi.

  6. Bugünkü ekonomik koşullar, bugünkü gelişmeler yine altının ons ve gram fiyatında yükselişlerin devam edeceğinin işaretini veriyor.

    Bugünkü ekonomik koşullar, bugünkü gelişmeler yine altının ons ve gram fiyatında yükselişlerin devam edeceğinin işaretini veriyor.

9 Nisan 2025