Temmuz'da Asgari Ücret Zammı Olacak Mı?
Asgari ücrete ara zam var mı?
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Maaş zammı haberleri yakından takip ediliyor. Çalışanlar veya sosyal destekten faydalananlar asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına dair son dakika açıklamalarına odaklandı. Asgar ücret 1 Ocak 2025 itibariyle net 22 bin 104 TL, brüt ise 26.005,50 TL olarak hesaplara geçiyor. İşte, detaylar...
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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI? Her sene aralık ayında kesinleşen asgari ücret yeni tutarları, yeni senenin ocak ayı itibariyle hesaplara geçiyor. Asgari ücret bu yıl başında yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL, brüt ise 26.005,50 TL olarak ödenmeye başlamıştı. Devlet tarafından ödenen asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya çıkarılmıştı. Asgari ücrete ara zamma dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ara zam yapılmasının şu an için gündemde olmadığı ancak ihtiyaç olması durumunda tekrar değerlendirilebileceğini bildirdi.
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Öte yandan 2024 yılında da asgari ücrete ara zam yapılmamıştı. Geçtiğimiz sene enflasyon oranının seyrine göre ara artışın söz konusu olmayacağı bildirilmişti. Buna göre 1 Ocak 2024'ten yıl sonuna kadar asgari ücret brüt 20.002,5 TL, net 17.002,12 TL şeklindeydi.
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Asgari ücrete son olarak 2023 yılında ara zam uygulanmıştı. Ocak - Temmuz döneminde asgari ücret brüt 10.008,00 TL, net 8.506,80 TL ödeniyordu. Ancak Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 1 Temmuz 2023-31 Aralık 2023 dönemi için yüzde 34 artışla brüt 13 bin 414 TL, net 11 bin 402 TL yapılmıştı. 2022 yılı temmuz ayında da asgari ücrete yüzde 30 civarında zam söz konusu olmuştu.
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Mart Enflasyon Rakamları TÜİK tarafından açıklanan mart ayı verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 2,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,88 artış yaşadı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 38,1, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 23,5 olarak kaydedildi. Martta 12 aylık ortalamalara göre tüketici fiyatları yüzde 51,26, yurt içi üretici fiyatları yüzde 35,23 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 2,46, Yİ-ÜFE yüzde 1,88 artış gösterdi. TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,06, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 38,1 oldu.