Mayıs Ayı Kira Artış Oranı
Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
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2025 mayıs ayı kira artış oranının ne kadar olacağı ve ne zaman açıklanacağı binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz ay sözleşmesi biten kiracılar, TÜİK'in açıkladığı on iki aylık TÜFE verilerine göre en düşük yüzde 51,26 oranında zam yapmıştı. Mayıs ayında kira sözleşmesi biten kiracılar ise açıklanacak yeni verileri bekliyor. Peki, mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
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MAYIS KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Enflasyon verileri, 3 Mayıs'ın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle hafta içine denk gelen ilk gün yani 5 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak. Buna göre; Mayıs ayı kira artış oranı 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.
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ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE? AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,24 oldu. Ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,75 ile yüzde 3,80 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 3,24), bir önceki ay yüzde 38,10 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,18'e çıkacağı öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi nisan ayı itibarıyla yüzde 31,16 oldu.