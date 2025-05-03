2025 mayıs ayı kira artış oranının ne kadar olacağı ve ne zaman açıklanacağı binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz ay sözleşmesi biten kiracılar, TÜİK'in açıkladığı on iki aylık TÜFE verilerine göre en düşük yüzde 51,26 oranında zam yapmıştı. Mayıs ayında kira sözleşmesi biten kiracılar ise açıklanacak yeni verileri bekliyor. Peki, mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?