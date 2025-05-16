İş Bankası Ve TEB Emekli Maaşı Promosyon Tutarları 2025
Bankalar ne kadar emekli promosyonu veriyor?
-
İş Bankası promosyon kampanyası mayıs ayında başladı. Emekli maaşını taşıyan ya da halihazırda aylığını İş Bankası'ndan alan SGK emeklileri için promsoyon kampanyası devam ediyor. Öte yandan TEB, maaşını taşıyan ve emeklisini 36 ay TEB'den tahsil etme sözü veren müşterilerine 21.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. İşte, İş Bankası ve TEB emekli banka promosyonu tutarları...
-
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2025 NE KADAR? İş Bankası promosyon kampanyası 5-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. İlk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan veya emekli maaşını İş Bankası?ndan alan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) kampanyadan yararlanacak.
-
-
TEB EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR? Emekli maaşını TEB?e taşıyan ve 36 ay boyunca maaşını TEB'den almayı taahhüt eden müşterilere toplamda 21.000 TL?ye varan promosyon (12.000 TL?ye varan ana promosyona ek olarak olarak 9.000 TL ilave promosyon) imkanı sunuluyor. 2 veya üzeri verilecek (Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatına ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL?ye varan promosyon elde etmek mümkün.
-