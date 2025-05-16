İş Bankası Ve TEB Emekli Maaşı Promosyon Tutarları 2025

TEB EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR? Emekli maaşını TEB?e taşıyan ve 36 ay boyunca maaşını TEB'den almayı taahhüt eden müşterilere toplamda 21.000 TL?ye varan promosyon (12.000 TL?ye varan ana promosyona ek olarak olarak 9.000 TL ilave promosyon) imkanı sunuluyor. 2 veya üzeri verilecek (Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatına ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL?ye varan promosyon elde etmek mümkün.