2025 Dul Yetim Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatar?

DUL VE YETİM BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR? Dul ve yetim maaşı alanlar geçen bayramda hisse oranlarına göre bayram ikramiyesi almıştı. Bu Kurban Bayramı'nda da aynı durum söz konusu olacak. Buna göre vefat eden sigortalının eşine çocuk olmaması durumunda bayram ikramiyesinin yüzde 75?i ödeniyor. Çocuk olması durumunda ise yüzde 50 ödeme alınıyor. Ölüm aylığı alanlar ise ikramiyenin yüzde 25?inden yararlanıyor. Dul ve yetim maaşını yüzde 75 hisse oranına göre alanlar 3.000 lira, Dul maaşı olarak yüzde 50 hisse oranında ödeme alanların ikramiyesi ise bu yıl 2 bin lira, Ölüm aylığı alan ve yüzde 25 hisse oranına göre ödeme yapılanlara ise ikramiye olarak 1.000 lira yatırılacak.