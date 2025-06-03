İşte Memur Ve Emeklinin Alacağı Zam Oranı
Memur ve emekli maaşı temmuz zammı hesaplaması 2025: 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?
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2025 temmuz ayı memur ve emekli maaşlarının ne kadar olacağı, 5 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte sorgulanıyor. Mayıs ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte milyonlarca kişi temmuz maaşları için hesaplama yapmaya başladı. TÜİK tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verileri sonrasında ise memur ve emeklinin 6 aylık enflasyon farkı belli olacak ve böylece memur ve emeklilerin temmuz ayında alacağı zam oranı netleşecek. Mayıs enflasyonuyla birlikte ise 5 aylık enflasyon farkına göre maaş hesaplamaları yapılmaya başladı. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,10 olarak açıklanmıştı. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli temmuz zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak?
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5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3 olarak açıklanmıştı. Mayıs ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Buna göre; Aylık enflasyon ocak ayı için yüzde 5,03, şubat ayı için 2,27, mart ayı için 2,46, nisan ayı için 3,00 ve mayıs ayı için de yüzde 1,53 olarak açıklandı. Böylelikle 5 aylık enflasyon rakamlarının toplamı yüzde 14,29 oldu.
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EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK? Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla toplu sözleşme sonrası açıklanan aylık enflasyon rakamlarının toplamı yüzde 14,29 oldu. 5 aylık enflasyon farkına göre emeklilerin alacağı zam oranı netleşti. Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 15,10'luk zam farkını elde etmiş oldu.
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MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK? Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 8,58 olarak açıklandı. Bu hesaplamalara göre yüzde 8,58 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 5 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 14,01 kümülatif zam meydana gelecek.
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Yapılacak bu zam Temmuz 2025'teki maaşlara yansıyacağı için haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.