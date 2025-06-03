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İşte Memur Ve Emeklinin Alacağı Zam Oranı

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı hesaplaması 2025: 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

  1. 2025 temmuz ayı memur ve emekli maaşlarının ne kadar olacağı, 5 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte sorgulanıyor. Mayıs ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte milyonlarca kişi temmuz maaşları için hesaplama yapmaya başladı. TÜİK tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verileri sonrasında ise memur ve emeklinin 6 aylık enflasyon farkı belli olacak ve böylece memur ve emeklilerin temmuz ayında alacağı zam oranı netleşecek. Mayıs enflasyonuyla birlikte ise 5 aylık enflasyon farkına göre maaş hesaplamaları yapılmaya başladı. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,10 olarak açıklanmıştı. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli temmuz zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak?

    2025 temmuz ayı memur ve emekli maaşlarının ne kadar olacağı, 5 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte sorgulanıyor. Mayıs ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte milyonlarca kişi temmuz maaşları için hesaplama yapmaya başladı. TÜİK tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verileri sonrasında ise memur ve emeklinin 6 aylık enflasyon farkı belli olacak ve böylece memur ve emeklilerin temmuz ayında alacağı zam oranı netleşecek. Mayıs enflasyonuyla birlikte ise 5 aylık enflasyon farkına göre maaş hesaplamaları yapılmaya başladı. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,10 olarak açıklanmıştı. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli temmuz zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak?

  2. 5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3 olarak açıklanmıştı. Mayıs ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Buna göre; Aylık enflasyon ocak ayı için yüzde 5,03, şubat ayı için 2,27, mart ayı için 2,46, nisan ayı için 3,00 ve mayıs ayı için de yüzde 1,53 olarak açıklandı. Böylelikle 5 aylık enflasyon rakamlarının toplamı yüzde 14,29 oldu.

    5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3 olarak açıklanmıştı. Mayıs ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Buna göre; Aylık enflasyon ocak ayı için yüzde 5,03, şubat ayı için 2,27, mart ayı için 2,46, nisan ayı için 3,00 ve mayıs ayı için de yüzde 1,53 olarak açıklandı. Böylelikle 5 aylık enflasyon rakamlarının toplamı yüzde 14,29 oldu.

  3. EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK? Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla toplu sözleşme sonrası açıklanan aylık enflasyon rakamlarının toplamı yüzde 14,29 oldu. 5 aylık enflasyon farkına göre emeklilerin alacağı zam oranı netleşti. Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 15,10'luk zam farkını elde etmiş oldu.

    EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK? Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla toplu sözleşme sonrası açıklanan aylık enflasyon rakamlarının toplamı yüzde 14,29 oldu. 5 aylık enflasyon farkına göre emeklilerin alacağı zam oranı netleşti. Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 15,10'luk zam farkını elde etmiş oldu.

  4. MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK? Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 8,58 olarak açıklandı. Bu hesaplamalara göre yüzde 8,58 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 5 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 14,01 kümülatif zam meydana gelecek.

    MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK? Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 8,58 olarak açıklandı. Bu hesaplamalara göre yüzde 8,58 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 5 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 14,01 kümülatif zam meydana gelecek.

  5. Yapılacak bu zam Temmuz 2025'teki maaşlara yansıyacağı için haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

    Yapılacak bu zam Temmuz 2025'teki maaşlara yansıyacağı için haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

3 Haziran 2025