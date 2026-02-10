Türkiye'de En Çok Satılan Otomobil! Yeni Modelin Fiyatı Belli Oldu

FİYATI BELLİ OLDU

Yeni Clio, 1 milyon 799 bin liradan başlayan liste fiyatıyla alıcılarını bekliyor.

Lansmana özel olarak ilk 1000 müşteriye aracın fiyatı 1 milyon 749 bin lira olarak sunulurken, mevcut Clio sahiplerine 50 bin lira takas desteği ile 1 milyon 699 bin liradan başlayan fiyatlar sağlanıyor.