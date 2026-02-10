Oyunculuk Dışında Bir Mesleği Daha Var
Aynı Yağmur Altında'nın Ali'si Burak Tozkoparan aslen Rizeli çıktı!
-
9 Şubat itibarıyla yayın hayatına başlayan "Aynı Yağmur Altında" dizisinin başrolü Burak Tozkoparan, aslen Rizeli olması ve profesyonel baterist kimliğiyle hayranlarını şaşırttı. Okan Üniversitesi'ni tam burslu bitiren ve müzik gruplarında profesyonel olarak sahne alan Tozkoparan, dizide otoriter ailesine karşı duran Ali karakteriyle oyunculuk yeteneğini bir kez daha kanıtlıyor.
-
MÜZİKTEN SETLERE UZANAN KARİYER YOLCULUĞU
Burak Tozkoparan için sanat, sadece oyunculuktan ibaret değil. 2011 yılında Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen finalde, "En İyi Enstrüman (Bateri)" dalında Türkiye şampiyonu seçilen sanatçı, bu başarısıyla Okan Üniversitesi'nden %100 burs kazandı. Müziğin hayatındaki yerini "Oyunculuk kariyerim aslında müzik sayesinde başladı" diyerek özetleyen Tozkoparan, bugün bile evindeki stüdyosunda kendi bestelerini yapmaya devam ediyor.
-
"ZAYIFLAMASAM BU İŞİ YAPAMAZDIM": BURAK TOZKOPARAN'IN DİYETİ
Ünlü oyuncunun kariyerindeki en büyük dönüm noktalarından biri yaşadığı fiziksel değişim oldu. Bir dönem tam 100 kilo olan sanatçı, oyunculuk hedefi doğrultusunda sıkı bir disipline girdi. 2015 yılında bir gazeteye verdiği röportajda"Zayıflamasam bu işi yapamazdım" diyen oyuncu, ağır spor antrenmanları ve sağlıklı beslenme düzeniyle bugünkü fit görünümüne kavuştu. Günlük yaşantısında köpeği Crash ile uzun yürüyüşler yapmayı ve doğayla iç içe olmayı tercih eden sanatçı, sağlıklı yaşamı bir hayat felsefesi haline getirdi.
-
BURAK TOZKOPARAN'IN DİSİPLİNLİ DİYETİ VE FORM SIRRI
Ünlü oyuncu, kilo verme sürecinde ve sonrasındaki formunu koruma döneminde katı bir diyet ve spor programı uyguladı. Verdiği röportajda Tozkoparan'ın yaşam tarzı haline getirdiği diyet rutininde şu maddeler öne çıkıyor:
Rafine Şeker ve Un Yasak: Beslenme düzeninden işlenmiş şekeri ve beyaz unu tamamen çıkaran oyuncu, karbonhidrat ihtiyacını sadece kompleks kaynaklardan sağlıyor.
Akşam Yemeği Sınırı: Gece geç saatlerde yemek yeme alışkanlığını bırakan sanatçı, akşam 19:00'dan sonra sıvı tüketimi dışında bir gıda almıyor.
Sabah Yürüyüşleri: En büyük motivasyon kaynağı olan köpeği Crash ile her sabah erkenden uzun ve tempolu yürüyüşler yaparak metabolizmasını hızlandırıyor.
Stüdyoda Kalori Yakımı: Profesyonel bateristlik yapmanın yoğun bir fiziksel güç gerektirdiğini belirten Tozkoparan, davul çalmayı bir tür "kardiyo" olarak görüyor.
-
"GÜNÜMÜ ALİ GİBİ YAŞAMAYA BAŞLADIM"
Yeni projesi "Aynı Yağmur Altında" için kendini kampa alan Tozkoparan, geçtiğimiz gün basına verdiği son röportajda karakterine ne kadar ısındığını şu sözlerle anlatıyor:"Daha önce deneyimlemediğim tarzda bir karakter Ali Aydan. Bu proje için günümü Ali gibi yaşamaya başladım."
-
Sosyal medyadan ziyade evinde müzik yapmayı ve mutfakta vakit geçirmeyi sevdiğini belirten oyuncu, Ali karakterinin vicdanlı ve mücadeleci ruhunu kendi iç dünyasıyla harmanladığını ifade ediyor.
-
AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİNDE ALİ AYDAN KİMDİR?
Dizide Ali; Umur Karanoğlu (Fikret Kuşkan) ve Fazilet'in (Hülya Avşar) Londra'da eğitim görmüş vicdanlı oğludur. Ailesinin kirli servetini ve baskıcı dünyasını reddeden Ali, Londra'daki bir protesto sırasında tanıştığı Rosa (Nilsu Berfin Aktaş) ile hayatını kökten değiştirecek bir aşka yelken açar. Karakter, ailesinin karanlık geçmişiyle yüzleşirken aşkı ve adaleti arasında zorlu bir sınav verecek.
-
AYNI YAĞMUR ALTINDAKONUSU : LONDRA'DAN İSTANBUL'A UZANAN ADALET VE AŞK HİKAYESİ
9 Şubat'ta ATV'de yayın hayatına başlayan "Aynı Yağmur Altında", ailesinin kirli işlerinden kaçarak Londra'ya giden Ali Aydan ile aktivist kimliğiyle tanınan Rosa'nın imkansız aşkını anlatıyor. İstanbul'un köklü ve karanlık ailelerinden Karanoğulları'nın veliahtı olan Ali, Rosa ile tanıştıktan sonra sadece kalbinin sesini değil, aynı zamanda ailesinin sakladığı korkunç gerçekleri gün yüzüne çıkarmak için büyük bir savaşa giriyor.
-
KARANOĞLU İMPARATORLUĞUNA BAŞKALDIRI
Dizi, izleyiciyi Londra'nın sisli sokaklarından İstanbul'un yalılarına uzanan gerilim dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Hikayenin merkezinde yer alan Ali Aydan, ailesinin sunduğu sınırsız imkanları ve kirli serveti reddeden, vicdanını rehber edinmiş bir genç olarak portre çiziyor. Ancak Ali'nin bu dürüst duruşu, babası Umur Karanoğlu'nun (Fikret Kuşkan) kurduğu demir yumruk düzeniyle sert bir şekilde çarpışıyor.
Olayların fitili, Ali'nin Londra'da katıldığı bir protesto sırasında Rosa ile tanışmasıyla ateşleniyor. Rosa, hayatını adalete ve çevreyi korumaya adamış, idealist bir aktivist olarak Ali'nin dünyasındaki sahteliği yıkan en büyük güç haline geliyor. İkilinin arasındaki çekim, sadece bir gönül ilişkisi değil, aynı zamanda iki farklı ideolojinin ve yaşam biçiminin çatışmasını temsil ediyor.
Fotoğraf: Burak Tozkoparan ve sevimli köpeği Krek (2022)
-
GEÇMİŞİN HAYALETLERİ VE AİLE SIRLARI
"Aynı Yağmur Altında" sadece bir gençlik dramı olmanın ötesine geçerek, geçmişin bugüne düşen gölgelerini de irdeliyor. Hülya Avşar'ın canlandırdığı Fazilet Karanoğlu karakteri, ailesinin statüsünü korumak adına her türlü entrikayı meşru gören bir figür olarak hikayeye yön veriyor. Ali ve Rosa birbirlerine yaklaştıkça, her iki ailenin de yıllar önce üstünü örttüğü karanlık bir trajedi yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Bu gizemli geçmiş, genç aşıkların sadece ailelerine karşı değil, aynı zamanda birbirlerine karşı olan güvenlerini de zorlu bir sınava tabi tutuyor.
-
MODERN BİR İSTANBUL PANORAMASI
Dizinin görsel dili, İstanbul'un zenginliği ile yoksulluğu arasındaki uçurumu çarpıcı bir şekilde yansıtıyor. Bir yanda lüks yalılar ve şirket binaları, diğer yanda ise adalet arayışındaki insanların mücadele verdiği sokaklar... "Aynı Yağmur Altında" izleyicisine "Gerçek aşk, her türlü fırtınanın altında dimdik durabilir mi?" sorusunu sordururken, her bölümde yükselen tansiyonuyla sezonun en çok konuşulan işlerinden biri olmaya aday görünüyor.