Oyunculuk Dışında Bir Mesleği Daha Var

Adres bu sefer Ankara. Adliye memuru altınları çaldı
Adres bu sefer Ankara. Adliye memuru altınları çaldı
Bakan Tunç: Yeni Anayasa Milletimize Borcumuzdur
Bakan Tunç: Yeni Anayasa Milletimize Borcumuzdur
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki Doktor Gözaltında
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki Doktor Gözaltında
Hakime saldırı girişimi iddiası. Bir avukat gözaltında
Hakime saldırı girişimi iddiası. Bir avukat gözaltında
Bakanlık taslak hazırladı: Araç kiralamada yeni dönem
Bakanlık taslak hazırladı: Araç kiralamada yeni dönem
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Sosyal Medyada Çocukları Avlayan Çetelerin Yöntemleri Açıklandı
Sosyal Medyada Çocukları Avlayan Çetelerin Yöntemleri Açıklandı
Yargıtay'dan emsal karar: Kira elden ödenmişse tanık yetmez
Yargıtay'dan emsal karar: Kira elden ödenmişse tanık yetmez
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Sigarada Fransız modeli! Yasaklar genişliyor
Sigarada Fransız modeli! Yasaklar genişliyor
Altında makas daralıyor: İşte fiyatlar
Altında makas daralıyor: İşte fiyatlar
'Yatırım danışmanı' maskeli dolandırıcılık şebekesi çökertildi
'Yatırım danışmanı' maskeli dolandırıcılık şebekesi çökertildi
Ramazan kolisinde enflasyon yüzde 35,13
Ramazan kolisinde enflasyon yüzde 35,13
13 il için sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı
13 il için sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı
Mossad bağlantılı casusluk soruşturması: 2013'ten bu yana irtibattalar!
Mossad bağlantılı casusluk soruşturması: 2013'ten bu yana irtibattalar!
Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e destek
Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e destek
Bakan Fidan'dan ABD-İran mesajı: Ani bir savaş tehdidi yok
Bakan Fidan'dan ABD-İran mesajı: Ani bir savaş tehdidi yok
DMM'den Kandilli açıklaması: Jeomanyetik istasyon kapatılmadı
DMM'den Kandilli açıklaması: Jeomanyetik istasyon kapatılmadı
Konut kredilerinde yıl sonu beklentisi: Aylık faiz yüzde 2'ye gerileyebilir
Konut kredilerinde yıl sonu beklentisi: Aylık faiz yüzde 2'ye gerileyebilir
Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 7 tutuklama
Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 7 tutuklama
Türkiye'nin yeni yol haritası: Nükleer Enerji, yapay zeka ve lojistik koridorlar
Türkiye'nin yeni yol haritası: Nükleer Enerji, yapay zeka ve lojistik koridorlar
Ömer Çelik açıkladı: Mesut Özarslan, Ak Parti'ye mi katılacak?
Ömer Çelik açıkladı: Mesut Özarslan, Ak Parti'ye mi katılacak?
Türkiye'de yabancı nüfus dengesi değişti: Suriyelileri geçtiler!
Türkiye'de yabancı nüfus dengesi değişti: Suriyelileri geçtiler!
Meclis'te stajyerlere taciz davasındaki tahliyelere itiraz
Meclis'te stajyerlere taciz davasındaki tahliyelere itiraz
DMM'den 'Epstein' açıklaması: Erişim engeli iddiaları yalan!
DMM'den 'Epstein' açıklaması: Erişim engeli iddiaları yalan!
Adliyede 'rüşvet ve örgüt' davası: Yazı işleri müdürleri ve avukatlara hapis istemi!
Adliyede 'rüşvet ve örgüt' davası: Yazı işleri müdürleri ve avukatlara hapis istemi!
TÜİK açıkladı: Bu köylerde sadece 1'er kişi yaşıyor!
TÜİK açıkladı: Bu köylerde sadece 1'er kişi yaşıyor!
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Bedel ödemeye hazırız!
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Bedel ödemeye hazırız!
Araç muayene istasyonundaki olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi
Araç muayene istasyonundaki olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi
Keçiören Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu

Oyunculuk Dışında Bir Mesleği Daha Var

Aynı Yağmur Altında'nın Ali'si Burak Tozkoparan aslen Rizeli çıktı!

  1. 9 Şubat itibarıyla yayın hayatına başlayan "Aynı Yağmur Altında" dizisinin başrolü Burak Tozkoparan, aslen Rizeli olması ve profesyonel baterist kimliğiyle hayranlarını şaşırttı. Okan Üniversitesi'ni tam burslu bitiren ve müzik gruplarında profesyonel olarak sahne alan Tozkoparan, dizide otoriter ailesine karşı duran Ali karakteriyle oyunculuk yeteneğini bir kez daha kanıtlıyor.

    9 Şubat itibarıyla yayın hayatına başlayan "Aynı Yağmur Altında" dizisinin başrolü Burak Tozkoparan, aslen Rizeli olması ve profesyonel baterist kimliğiyle hayranlarını şaşırttı. Okan Üniversitesi'ni tam burslu bitiren ve müzik gruplarında profesyonel olarak sahne alan Tozkoparan, dizide otoriter ailesine karşı duran Ali karakteriyle oyunculuk yeteneğini bir kez daha kanıtlıyor.

  2. <p><strong>MÜZİKTEN SETLERE UZANAN KARİYER YOLCULUĞU</strong></p><p>Burak Tozkoparan için sanat, sadece oyunculuktan ibaret değil. 2011 yılında Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen finalde, "En İyi Enstrüman (Bateri)" dalında Türkiye şampiyonu seçilen sanatçı, bu başarısıyla Okan Üniversitesi'nden %100 burs kazandı. Müziğin hayatındaki yerini <strong>"Oyunculuk kariyerim aslında müzik sayesinde başladı"</strong> diyerek özetleyen Tozkoparan, bugün bile evindeki stüdyosunda kendi bestelerini yapmaya devam ediyor.</p>

    MÜZİKTEN SETLERE UZANAN KARİYER YOLCULUĞU

    Burak Tozkoparan için sanat, sadece oyunculuktan ibaret değil. 2011 yılında Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen finalde, "En İyi Enstrüman (Bateri)" dalında Türkiye şampiyonu seçilen sanatçı, bu başarısıyla Okan Üniversitesi'nden %100 burs kazandı. Müziğin hayatındaki yerini "Oyunculuk kariyerim aslında müzik sayesinde başladı" diyerek özetleyen Tozkoparan, bugün bile evindeki stüdyosunda kendi bestelerini yapmaya devam ediyor.

  3. <p><strong>"ZAYIFLAMASAM BU İŞİ YAPAMAZDIM": BURAK TOZKOPARAN'IN DİYETİ</strong></p><p>Ünlü oyuncunun kariyerindeki en büyük dönüm noktalarından biri yaşadığı fiziksel değişim oldu. Bir dönem tam <strong>100 kilo</strong> olan sanatçı, oyunculuk hedefi doğrultusunda sıkı bir disipline girdi<strong>.</strong> 2015 yılında bir gazeteye verdiği röportajda<strong>"Zayıflamasam bu işi yapamazdım"</strong> diyen oyuncu, ağır spor antrenmanları ve sağlıklı beslenme düzeniyle bugünkü fit görünümüne kavuştu. Günlük yaşantısında köpeği <strong>Crash</strong> ile uzun yürüyüşler yapmayı ve doğayla iç içe olmayı tercih eden sanatçı, sağlıklı yaşamı bir hayat felsefesi haline getirdi.</p>

    "ZAYIFLAMASAM BU İŞİ YAPAMAZDIM": BURAK TOZKOPARAN'IN DİYETİ

    Ünlü oyuncunun kariyerindeki en büyük dönüm noktalarından biri yaşadığı fiziksel değişim oldu. Bir dönem tam 100 kilo olan sanatçı, oyunculuk hedefi doğrultusunda sıkı bir disipline girdi. 2015 yılında bir gazeteye verdiği röportajda"Zayıflamasam bu işi yapamazdım" diyen oyuncu, ağır spor antrenmanları ve sağlıklı beslenme düzeniyle bugünkü fit görünümüne kavuştu. Günlük yaşantısında köpeği Crash ile uzun yürüyüşler yapmayı ve doğayla iç içe olmayı tercih eden sanatçı, sağlıklı yaşamı bir hayat felsefesi haline getirdi.

  4. <p><strong>BURAK TOZKOPARAN'IN DİSİPLİNLİ DİYETİ VE FORM SIRRI</strong></p><p>Ünlü oyuncu, kilo verme sürecinde ve sonrasındaki formunu koruma döneminde katı bir diyet ve spor programı uyguladı. Verdiği röportajda Tozkoparan'ın yaşam tarzı haline getirdiği diyet rutininde şu maddeler öne çıkıyor:</p><ul><li><p><strong>Rafine Şeker ve Un Yasak:</strong> Beslenme düzeninden işlenmiş şekeri ve beyaz unu tamamen çıkaran oyuncu, karbonhidrat ihtiyacını sadece kompleks kaynaklardan sağlıyor.</p></li><li><p><strong>Akşam Yemeği Sınırı:</strong> Gece geç saatlerde yemek yeme alışkanlığını bırakan sanatçı, akşam 19:00'dan sonra sıvı tüketimi dışında bir gıda almıyor.</p></li><li><p><strong>Sabah Yürüyüşleri:</strong> En büyük motivasyon kaynağı olan köpeği <strong>Crash</strong> ile her sabah erkenden uzun ve tempolu yürüyüşler yaparak metabolizmasını hızlandırıyor.</p></li><li><p><strong>Stüdyoda Kalori Yakımı:</strong> Profesyonel bateristlik yapmanın yoğun bir fiziksel güç gerektirdiğini belirten Tozkoparan, davul çalmayı bir tür "kardiyo" olarak görüyor.</p></li></ul>

    BURAK TOZKOPARAN'IN DİSİPLİNLİ DİYETİ VE FORM SIRRI

    Ünlü oyuncu, kilo verme sürecinde ve sonrasındaki formunu koruma döneminde katı bir diyet ve spor programı uyguladı. Verdiği röportajda Tozkoparan'ın yaşam tarzı haline getirdiği diyet rutininde şu maddeler öne çıkıyor:

    • Rafine Şeker ve Un Yasak: Beslenme düzeninden işlenmiş şekeri ve beyaz unu tamamen çıkaran oyuncu, karbonhidrat ihtiyacını sadece kompleks kaynaklardan sağlıyor.

    • Akşam Yemeği Sınırı: Gece geç saatlerde yemek yeme alışkanlığını bırakan sanatçı, akşam 19:00'dan sonra sıvı tüketimi dışında bir gıda almıyor.

    • Sabah Yürüyüşleri: En büyük motivasyon kaynağı olan köpeği Crash ile her sabah erkenden uzun ve tempolu yürüyüşler yaparak metabolizmasını hızlandırıyor.

    • Stüdyoda Kalori Yakımı: Profesyonel bateristlik yapmanın yoğun bir fiziksel güç gerektirdiğini belirten Tozkoparan, davul çalmayı bir tür "kardiyo" olarak görüyor.

  5. <p><strong>"GÜNÜMÜ ALİ GİBİ YAŞAMAYA BAŞLADIM"</strong></p><p>Yeni projesi "Aynı Yağmur Altında" için kendini kampa alan Tozkoparan, geçtiğimiz gün basına verdiği son röportajda karakterine ne kadar ısındığını şu sözlerle anlatıyor:</p><strong>"Daha önce deneyimlemediğim tarzda bir karakter Ali Aydan. Bu proje için günümü Ali gibi yaşamaya başladım."</strong>

    "GÜNÜMÜ ALİ GİBİ YAŞAMAYA BAŞLADIM"

    Yeni projesi "Aynı Yağmur Altında" için kendini kampa alan Tozkoparan, geçtiğimiz gün basına verdiği son röportajda karakterine ne kadar ısındığını şu sözlerle anlatıyor:

    "Daha önce deneyimlemediğim tarzda bir karakter Ali Aydan. Bu proje için günümü Ali gibi yaşamaya başladım."

  6. Sosyal medyadan ziyade evinde müzik yapmayı ve mutfakta vakit geçirmeyi sevdiğini belirten oyuncu, Ali karakterinin vicdanlı ve mücadeleci ruhunu kendi iç dünyasıyla harmanladığını ifade ediyor.

    Sosyal medyadan ziyade evinde müzik yapmayı ve mutfakta vakit geçirmeyi sevdiğini belirten oyuncu, Ali karakterinin vicdanlı ve mücadeleci ruhunu kendi iç dünyasıyla harmanladığını ifade ediyor.

  7. <p><strong>AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİNDE ALİ AYDAN KİMDİR?</strong></p><p>Dizide Ali; Umur Karanoğlu (Fikret Kuşkan) ve Fazilet'in (Hülya Avşar) Londra'da eğitim görmüş vicdanlı oğludur. Ailesinin kirli servetini ve baskıcı dünyasını reddeden Ali, Londra'daki bir protesto sırasında tanıştığı Rosa (Nilsu Berfin Aktaş) ile hayatını kökten değiştirecek bir aşka yelken açar. Karakter, ailesinin karanlık geçmişiyle yüzleşirken aşkı ve adaleti arasında zorlu bir sınav verecek.</p>

    AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİNDE ALİ AYDAN KİMDİR?

    Dizide Ali; Umur Karanoğlu (Fikret Kuşkan) ve Fazilet'in (Hülya Avşar) Londra'da eğitim görmüş vicdanlı oğludur. Ailesinin kirli servetini ve baskıcı dünyasını reddeden Ali, Londra'daki bir protesto sırasında tanıştığı Rosa (Nilsu Berfin Aktaş) ile hayatını kökten değiştirecek bir aşka yelken açar. Karakter, ailesinin karanlık geçmişiyle yüzleşirken aşkı ve adaleti arasında zorlu bir sınav verecek.

  8. <p><strong>AYNI YAĞMUR ALTINDAKONUSU : LONDRA'DAN İSTANBUL'A UZANAN ADALET VE AŞK HİKAYESİ</strong></p><p>9 Şubat'ta ATV'de yayın hayatına başlayan "Aynı Yağmur Altında", ailesinin kirli işlerinden kaçarak Londra'ya giden Ali Aydan ile aktivist kimliğiyle tanınan Rosa'nın imkansız aşkını anlatıyor. İstanbul'un köklü ve karanlık ailelerinden Karanoğulları'nın veliahtı olan Ali, Rosa ile tanıştıktan sonra sadece kalbinin sesini değil, aynı zamanda ailesinin sakladığı korkunç gerçekleri gün yüzüne çıkarmak için büyük bir savaşa giriyor.</p>

    AYNI YAĞMUR ALTINDAKONUSU : LONDRA'DAN İSTANBUL'A UZANAN ADALET VE AŞK HİKAYESİ

    9 Şubat'ta ATV'de yayın hayatına başlayan "Aynı Yağmur Altında", ailesinin kirli işlerinden kaçarak Londra'ya giden Ali Aydan ile aktivist kimliğiyle tanınan Rosa'nın imkansız aşkını anlatıyor. İstanbul'un köklü ve karanlık ailelerinden Karanoğulları'nın veliahtı olan Ali, Rosa ile tanıştıktan sonra sadece kalbinin sesini değil, aynı zamanda ailesinin sakladığı korkunç gerçekleri gün yüzüne çıkarmak için büyük bir savaşa giriyor.

  9. <p><strong>KARANOĞLU İMPARATORLUĞUNA BAŞKALDIRI</strong></p><p>Dizi, izleyiciyi Londra'nın sisli sokaklarından İstanbul'un yalılarına uzanan gerilim dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Hikayenin merkezinde yer alan Ali Aydan, ailesinin sunduğu sınırsız imkanları ve kirli serveti reddeden, vicdanını rehber edinmiş bir genç olarak portre çiziyor. Ancak Ali'nin bu dürüst duruşu, babası Umur Karanoğlu'nun (Fikret Kuşkan) kurduğu demir yumruk düzeniyle sert bir şekilde çarpışıyor.</p><p>Olayların fitili, Ali'nin Londra'da katıldığı bir protesto sırasında Rosa ile tanışmasıyla ateşleniyor. Rosa, hayatını adalete ve çevreyi korumaya adamış, idealist bir aktivist olarak Ali'nin dünyasındaki sahteliği yıkan en büyük güç haline geliyor. İkilinin arasındaki çekim, sadece bir gönül ilişkisi değil, aynı zamanda iki farklı ideolojinin ve yaşam biçiminin çatışmasını temsil ediyor.</p><h3></h3><p>Fotoğraf: Burak Tozkoparan ve sevimli köpeği Krek (2022)</p>

    KARANOĞLU İMPARATORLUĞUNA BAŞKALDIRI

    Dizi, izleyiciyi Londra'nın sisli sokaklarından İstanbul'un yalılarına uzanan gerilim dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Hikayenin merkezinde yer alan Ali Aydan, ailesinin sunduğu sınırsız imkanları ve kirli serveti reddeden, vicdanını rehber edinmiş bir genç olarak portre çiziyor. Ancak Ali'nin bu dürüst duruşu, babası Umur Karanoğlu'nun (Fikret Kuşkan) kurduğu demir yumruk düzeniyle sert bir şekilde çarpışıyor.

    Olayların fitili, Ali'nin Londra'da katıldığı bir protesto sırasında Rosa ile tanışmasıyla ateşleniyor. Rosa, hayatını adalete ve çevreyi korumaya adamış, idealist bir aktivist olarak Ali'nin dünyasındaki sahteliği yıkan en büyük güç haline geliyor. İkilinin arasındaki çekim, sadece bir gönül ilişkisi değil, aynı zamanda iki farklı ideolojinin ve yaşam biçiminin çatışmasını temsil ediyor.

    Fotoğraf: Burak Tozkoparan ve sevimli köpeği Krek (2022)

  10. <p><strong>GEÇMİŞİN HAYALETLERİ VE AİLE SIRLARI</strong></p><p>"Aynı Yağmur Altında" sadece bir gençlik dramı olmanın ötesine geçerek, geçmişin bugüne düşen gölgelerini de irdeliyor. Hülya Avşar'ın canlandırdığı Fazilet Karanoğlu karakteri, ailesinin statüsünü korumak adına her türlü entrikayı meşru gören bir figür olarak hikayeye yön veriyor. Ali ve Rosa birbirlerine yaklaştıkça, her iki ailenin de yıllar önce üstünü örttüğü karanlık bir trajedi yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Bu gizemli geçmiş, genç aşıkların sadece ailelerine karşı değil, aynı zamanda birbirlerine karşı olan güvenlerini de zorlu bir sınava tabi tutuyor.</p>

    GEÇMİŞİN HAYALETLERİ VE AİLE SIRLARI

    "Aynı Yağmur Altında" sadece bir gençlik dramı olmanın ötesine geçerek, geçmişin bugüne düşen gölgelerini de irdeliyor. Hülya Avşar'ın canlandırdığı Fazilet Karanoğlu karakteri, ailesinin statüsünü korumak adına her türlü entrikayı meşru gören bir figür olarak hikayeye yön veriyor. Ali ve Rosa birbirlerine yaklaştıkça, her iki ailenin de yıllar önce üstünü örttüğü karanlık bir trajedi yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Bu gizemli geçmiş, genç aşıkların sadece ailelerine karşı değil, aynı zamanda birbirlerine karşı olan güvenlerini de zorlu bir sınava tabi tutuyor.

  11. <p><strong>MODERN BİR İSTANBUL PANORAMASI</strong></p><p>Dizinin görsel dili, İstanbul'un zenginliği ile yoksulluğu arasındaki uçurumu çarpıcı bir şekilde yansıtıyor. Bir yanda lüks yalılar ve şirket binaları, diğer yanda ise adalet arayışındaki insanların mücadele verdiği sokaklar... "Aynı Yağmur Altında" izleyicisine <strong>"Gerçek aşk, her türlü fırtınanın altında dimdik durabilir mi?"</strong> sorusunu sordururken, her bölümde yükselen tansiyonuyla sezonun en çok konuşulan işlerinden biri olmaya aday görünüyor.</p>

    MODERN BİR İSTANBUL PANORAMASI

    Dizinin görsel dili, İstanbul'un zenginliği ile yoksulluğu arasındaki uçurumu çarpıcı bir şekilde yansıtıyor. Bir yanda lüks yalılar ve şirket binaları, diğer yanda ise adalet arayışındaki insanların mücadele verdiği sokaklar... "Aynı Yağmur Altında" izleyicisine "Gerçek aşk, her türlü fırtınanın altında dimdik durabilir mi?" sorusunu sordururken, her bölümde yükselen tansiyonuyla sezonun en çok konuşulan işlerinden biri olmaya aday görünüyor.

10 Şubat 2026