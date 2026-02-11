TÜİK açıkladı: 5,5 milyon kişi evde tek başına yaşıyor!
Sahte ilana son: Doğrulanmamış ilan devri 15 Şubat'ta kapanıyor!
Teknoloji ve tarım el ele: Hem robot yapıyorlar hem mantar üretiyorlar!
Türkiye'nin tercihi değişmedi: Ocak ayında en çok satılan otomobiller!
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ile şoförü tutuklandı
CTE Genel Müdürü açıkladı: İşte cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı
Türkiye ve Yunanistan arasında yeni dönem: 7 alanda imzalar atıldı!
Siber zorbalıkla mücadelede yol haritası: MEB, RTÜK ve BTK El Ele
İki ayda beşinci vaka: Ordu'da sahile vuran İHA, İran yapımı çıktı
TBMM'de iki yeni bakanın yemininde yumruklu kavga
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki doktor tutuklandı
Rekorlar Ocak Ayında da tazelendi: Altın ve gümüş tarihi zirvede!
YÖK açıkladı: Üniversiteli kadın öğrenci oranı erkekleri geride bıraktı
Oyunlar Yasaklanıyor mu? Bakan Göktaş Açıkladı
Kabine'de bayrak değişimi törenleri yapıldı
Menajer Barım'a 'Hükümeti Ortadan Kaldırma' suçundan 12 yıl hapis
Deprem konutlarında ödeme planı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat artığı faşizan zihniyeti lanetliyorum
KDK: Yüksek fiyatlı ders materyali öğrencinin notuna etki etmemeli
6 madde daha Meclis'ten geçti: İşte yeni trafik cezaları
Yeni İçişleri Bakanı tüm başıboş köpekleri toplatmıştı
Dört ilde eğitime kar engeli
44 Yaşında, Hakimlikten Adalet Bakanlığına...
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1109 şüpheli gözaltına alındı
Belediyelere yetki tırpanı: Denetim Mekanizması Güçlenecek
İstanbul Emniyetinin 'AVCI'sı, 14 ildeki uyuşturucu operasyonunda kullanıldı
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
MEB'de 22 bin 941 personel ödüllendirildi
Görevden ayrılan iki bakandan veda mesajı
Trafik cezalarına ilişkin teklif Genel Kurul'da: 6 madde kabul edildi!
Dizide Hülya Avşar'a Yapılan Filtre Tepki Topladı!

Hülya Avşar'ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı "Aynı Yağmur Altında" dizisi ilk bölümüyle dün akşam yayınlandı. Avşar'ın dizide de filtre kullanması sosyal medyada gündem oldu.

  ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi "Aynı Yağmur Altında", dün akşam izleyiciyle buluştu.

  Dizinin konusu ve oyuncu kadrosundan ziyade, projede Fazilet karakterine hayat veren Hülya Avşar'ın filtre kullanıp kullanmayacağı izleyiciler arasında merak konusu olmuştu.

  Dizide tesettürlü Fazilet karakterine hayat veren Hülya Avşar, projedeki yeni imajıyla kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

  ÇARŞAFLI KADINLARA ÖCÜ DEMİŞTİ Avşar'ın geçmişte çarşaf giyen kadınlara yönelik kullandığı "öcü" benzetmesi, daha sonra bir dizi projesi kapsamında tesettürlü bir karakteri canlandırmasıyla yeniden gündeme gelmiş ve kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.

  YÜZÜNDEKİ KIRIŞIKLIKLAR DİKKAT ÇEKMİŞTİGeçtiğimiz günlerde dizi çekimi sırasında paylaşılan bir görüntü de Avşar'ın yüzündeki kırışıklıklar ve mimik çizgileri dikkat çekmişti.

  FİLTRE SEVDASINDAN VAZGEÇEMEDİ Dizinin dün akşam yayınlanan ilk bölümünde Avşar'ın filtre sevdasından vazgeçemediği bir kez daha gözler önüne serildi.

  Söz konusu durumdan rahatsızlık duyan izleyiciler, sosyal medyada diziye yönelik çok sayıda yorumda bulundu.

  "FİLTREDEN MİMİKLEİ GÖRÜNMÜYOR" Avşar'ın filtresi için çok sayıda kullanıcı tarafından "Filtreden mimikleri görünmüyor." yorumu yapıldı.

  İşte Hülya Avşar'ın dün akşam yayınlanan bölümden bir kaç karesi;

11 Şubat 2026