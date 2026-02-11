Dizide Hülya Avşar'a Yapılan Filtre Tepki Topladı!
Hülya Avşar'ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı "Aynı Yağmur Altında" dizisi ilk bölümüyle dün akşam yayınlandı. Avşar'ın dizide de filtre kullanması sosyal medyada gündem oldu.
ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi "Aynı Yağmur Altında", dün akşam izleyiciyle buluştu.
Dizinin konusu ve oyuncu kadrosundan ziyade, projede Fazilet karakterine hayat veren Hülya Avşar'ın filtre kullanıp kullanmayacağı izleyiciler arasında merak konusu olmuştu.
Dizide tesettürlü Fazilet karakterine hayat veren Hülya Avşar, projedeki yeni imajıyla kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.
ÇARŞAFLI KADINLARA ÖCÜ DEMİŞTİ Avşar'ın geçmişte çarşaf giyen kadınlara yönelik kullandığı "öcü" benzetmesi, daha sonra bir dizi projesi kapsamında tesettürlü bir karakteri canlandırmasıyla yeniden gündeme gelmiş ve kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.
YÜZÜNDEKİ KIRIŞIKLIKLAR DİKKAT ÇEKMİŞTİGeçtiğimiz günlerde dizi çekimi sırasında paylaşılan bir görüntü de Avşar'ın yüzündeki kırışıklıklar ve mimik çizgileri dikkat çekmişti.
FİLTRE SEVDASINDAN VAZGEÇEMEDİ Dizinin dün akşam yayınlanan ilk bölümünde Avşar'ın filtre sevdasından vazgeçemediği bir kez daha gözler önüne serildi.
Söz konusu durumdan rahatsızlık duyan izleyiciler, sosyal medyada diziye yönelik çok sayıda yorumda bulundu.
"FİLTREDEN MİMİKLEİ GÖRÜNMÜYOR" Avşar'ın filtresi için çok sayıda kullanıcı tarafından "Filtreden mimikleri görünmüyor." yorumu yapıldı.
İşte Hülya Avşar'ın dün akşam yayınlanan bölümden bir kaç karesi;
