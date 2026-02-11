Dizide Hülya Avşar'a Yapılan Filtre Tepki Topladı!

ÇARŞAFLI KADINLARA ÖCÜ DEMİŞTİ Avşar'ın geçmişte çarşaf giyen kadınlara yönelik kullandığı "öcü" benzetmesi, daha sonra bir dizi projesi kapsamında tesettürlü bir karakteri canlandırmasıyla yeniden gündeme gelmiş ve kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.