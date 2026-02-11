Ramazan Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır? Nereye Başvurulur?
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın gündeminde Ramazan yardımı başvurusu yer alıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, belediyeler, vakıflar ve sosyal yardımlaşma kurumları tarafından yapılan Ramazan yardımı başvuru süreçleri netleşmeye başladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, belediyeler, vakıflar ve sosyal yardımlaşma kurumları tarafından yapılan Ramazan yardımı başvuru süreçleri netleşmeye başladı.
Ramazan yardımı almak isteyenler, e-Devlet, belediyeler ve yardım dernekleri üzerinden başvuru yapabiliyor. Peki, Ramazan yardımı başvurusu nasıl yapılır? Ramazan yardımı için nereye başvurulur? İşte 2026 Ramazan yardımı e-Devlet, belediye başvuru detayları...
Ramazan yardımı başvurusu nasıl yapılır?
2026 Ramazan yardımı başvuruları, farklı kurumlar üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuruların büyük bölümü e-Devlet sistemi aracılığıyla online olarak alınırken, bazı yardımlar için şahsen başvuru da gerekiyor.
Başlıca başvuru yöntemleri şu şekilde:
e-Devlet (www.turkiye.gov.tr)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı sosyal yardım programları için başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV)
İkamet edilen ilçedeki SYDV'ye kimlik belgesiyle başvuru yapılabiliyor.
Belediyeler
Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, Ramazan kolisi ve nakdi destekler için ayrı başvuru sistemleri açabiliyor.
Ramazan yardımı için nereye başvurulur?
Ramazan yardımı almak isteyen vatandaşlar aşağıdaki kurumlara başvurabiliyor:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
Büyükşehir ve ilçe belediyeleri
Vakıf ve dernekler (Kızılay, vakıflar vb.)
Başvurular değerlendirilirken hane geliri, sosyal durum, engellilik, dul ve yetimlik gibi kriterler dikkate alınıyor.
Ramazan yardımı türleri neler?
2026 Ramazan ayında sağlanması beklenen yardımlar şunlar:
Nakdi Ramazan yardımı
Gıda kolisi desteği
Erzak ve alışveriş kartı
İftar ve sahur destekleri
Yardım türü ve tutarları, başvuru yapılan kuruma göre değişiklik gösterebiliyor.
Ramazan yardımı başvuru şartları neler?
Genel başvuru şartları şu şekilde öne çıkıyor:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Hane gelirinin asgari geçim sınırının altında olması
Sosyal güvencenin bulunmaması veya yetersiz olması
Başvuru sonuçları, e-Devlet üzerinden ya da ilgili kurumlar aracılığıyla vatandaşlara bildiriliyor.