TÜİK açıkladı: 5,5 milyon kişi evde tek başına yaşıyor!
Sahte ilana son: Doğrulanmamış ilan devri 15 Şubat'ta kapanıyor!
Teknoloji ve tarım el ele: Hem robot yapıyorlar hem mantar üretiyorlar!
Türkiye'nin tercihi değişmedi: Ocak ayında en çok satılan otomobiller!
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ile şoförü tutuklandı
CTE Genel Müdürü açıkladı: İşte cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı
Türkiye ve Yunanistan arasında yeni dönem: 7 alanda imzalar atıldı!
Siber zorbalıkla mücadelede yol haritası: MEB, RTÜK ve BTK El Ele
İki ayda beşinci vaka: Ordu'da sahile vuran İHA, İran yapımı çıktı
TBMM'de iki yeni bakanın yemininde yumruklu kavga
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki doktor tutuklandı
Rekorlar Ocak Ayında da tazelendi: Altın ve gümüş tarihi zirvede!
YÖK açıkladı: Üniversiteli kadın öğrenci oranı erkekleri geride bıraktı
Oyunlar Yasaklanıyor mu? Bakan Göktaş Açıkladı
Kabine'de bayrak değişimi törenleri yapıldı
Menajer Barım'a 'Hükümeti Ortadan Kaldırma' suçundan 12 yıl hapis
Deprem konutlarında ödeme planı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat artığı faşizan zihniyeti lanetliyorum
KDK: Yüksek fiyatlı ders materyali öğrencinin notuna etki etmemeli
6 madde daha Meclis'ten geçti: İşte yeni trafik cezaları
Yeni İçişleri Bakanı tüm başıboş köpekleri toplatmıştı
Dört ilde eğitime kar engeli
44 Yaşında, Hakimlikten Adalet Bakanlığına...
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1109 şüpheli gözaltına alındı
Belediyelere yetki tırpanı: Denetim Mekanizması Güçlenecek
İstanbul Emniyetinin 'AVCI'sı, 14 ildeki uyuşturucu operasyonunda kullanıldı
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
MEB'de 22 bin 941 personel ödüllendirildi
Görevden ayrılan iki bakandan veda mesajı
Trafik cezalarına ilişkin teklif Genel Kurul'da: 6 madde kabul edildi!
Trafik cezalarına ilişkin teklif Genel Kurul'da: 6 madde kabul edildi!

Ramazan Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır? Nereye Başvurulur?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın gündeminde Ramazan yardımı başvurusu yer alıyor.

  1. Dar gelirli ailelere yönelik sağlanan nakdi yardım, gıda kolisi ve sosyal destekler, 2026 Ramazan ayı öncesinde yeniden araştırılmaya başlandı. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın gündeminde Ramazan yardımı başvurusu yer alıyor.

  2. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, belediyeler, vakıflar ve sosyal yardımlaşma kurumları tarafından yapılan Ramazan yardımı başvuru süreçleri netleşmeye başladı.&nbsp;

  3. Ramazan yardımı almak isteyenler, e-Devlet, belediyeler ve yardım dernekleri üzerinden başvuru yapabiliyor. Peki, Ramazan yardımı başvurusu nasıl yapılır? Ramazan yardımı için nereye başvurulur? İşte 2026 Ramazan yardımı e-Devlet, belediye başvuru detayları...

  4. <strong>Ramazan yardımı başvurusu nasıl yapılır?</strong><br>2026 Ramazan yardımı başvuruları, farklı kurumlar üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuruların büyük bölümü e-Devlet sistemi aracılığıyla online olarak alınırken, bazı yardımlar için şahsen başvuru da gerekiyor.

    Ramazan yardımı başvurusu nasıl yapılır?
  5. <p><strong>Başlıca başvuru yöntemleri şu şekilde:</strong><br>e-Devlet (www.turkiye.gov.tr)</p> <p>Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı sosyal yardım programları için başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.</p> <p>Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV)</p> <p>İkamet edilen ilçedeki SYDV'ye kimlik belgesiyle başvuru yapılabiliyor.</p> <p>Belediyeler</p> <p>Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, Ramazan kolisi ve nakdi destekler için ayrı başvuru sistemleri açabiliyor.</p>

    Başlıca başvuru yöntemleri şu şekilde:
    e-Devlet (www.turkiye.gov.tr)

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı sosyal yardım programları için başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

    Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV)

    İkamet edilen ilçedeki SYDV'ye kimlik belgesiyle başvuru yapılabiliyor.

    Belediyeler

    Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, Ramazan kolisi ve nakdi destekler için ayrı başvuru sistemleri açabiliyor.

  6. <p><strong>Ramazan yardımı için nereye başvurulur?</strong><br>Ramazan yardımı almak isteyen vatandaşlar aşağıdaki kurumlara başvurabiliyor:</p> <p>Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı</p> <p>Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları</p> <p>Büyükşehir ve ilçe belediyeleri</p> <p>Vakıf ve dernekler (Kızılay, vakıflar vb.)</p> <p>Başvurular değerlendirilirken hane geliri, sosyal durum, engellilik, dul ve yetimlik gibi kriterler dikkate alınıyor.</p>

    Ramazan yardımı için nereye başvurulur?
    Ramazan yardımı almak isteyen vatandaşlar aşağıdaki kurumlara başvurabiliyor:

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

    Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

    Büyükşehir ve ilçe belediyeleri

    Vakıf ve dernekler (Kızılay, vakıflar vb.)

    Başvurular değerlendirilirken hane geliri, sosyal durum, engellilik, dul ve yetimlik gibi kriterler dikkate alınıyor.

  7. <p><strong>Ramazan yardımı türleri neler?</strong><br>2026 Ramazan ayında sağlanması beklenen yardımlar şunlar:</p> <p>Nakdi Ramazan yardımı</p> <p>Gıda kolisi desteği</p> <p>Erzak ve alışveriş kartı</p> <p>İftar ve sahur destekleri</p> <p>Yardım türü ve tutarları, başvuru yapılan kuruma göre değişiklik gösterebiliyor.</p>

    Ramazan yardımı türleri neler?
    2026 Ramazan ayında sağlanması beklenen yardımlar şunlar:

    Nakdi Ramazan yardımı

    Gıda kolisi desteği

    Erzak ve alışveriş kartı

    İftar ve sahur destekleri

    Yardım türü ve tutarları, başvuru yapılan kuruma göre değişiklik gösterebiliyor.

  8. <p><strong>Ramazan yardımı başvuru şartları neler?</strong><br>Genel başvuru şartları şu şekilde öne çıkıyor:</p> <p>Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak</p> <p>Hane gelirinin asgari geçim sınırının altında olması</p> <p>Sosyal güvencenin bulunmaması veya yetersiz olması</p> <p>Başvuru sonuçları, e-Devlet üzerinden ya da ilgili kurumlar aracılığıyla vatandaşlara bildiriliyor.</p>

    Ramazan yardımı başvuru şartları neler?
    Genel başvuru şartları şu şekilde öne çıkıyor:

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

    Hane gelirinin asgari geçim sınırının altında olması

    Sosyal güvencenin bulunmaması veya yetersiz olması

    Başvuru sonuçları, e-Devlet üzerinden ya da ilgili kurumlar aracılığıyla vatandaşlara bildiriliyor.

11 Şubat 2026