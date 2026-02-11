300 Bin TL Taşıt Kredisi Geri Ödemesi
İşte banka banka faiz ve taksit tablosu
-
Otomobil piyasasında hareketlilik sürerken bankaların taşıt kredisi paketleri de güncellendi. 300 bin TL kredi çekildiğinde toplam geri ödeme tutarı hangi bankada ne kadar oluyor? İşte %2,82'den başlayan oranlarla 36 ay vadeli finansman seçenekleri...
-
Garanti BBVA (Taşıt Kredisi)
Faiz Oranı:%2,85
Aylık Taksit:15.224,05 TL
Toplam Ödeme:549.565 TL
-
Akbank (Taşıt Kredisi)
Faiz Oranı:%2,85
Aylık Taksit:15.224,05 TL
Toplam Ödeme:549.790 TL
-
Ziraat Bankası (Taşıt Kredisi)
Faiz Oranı:%4,79
Aylık Taksit:21.076,16 TL
Toplam Ödeme:760.241 TL
-
İş Bankası (Taşıt Kredisi)
Faiz Oranı:%3,20
Aylık Taksit:16.219,38 TL
Toplam Ödeme:585.397 TL
-
Halkbank (Taşıt Kredisi)
Faiz Oranı:%4,89
Aylık Taksit:21.397,99 TL
Toplam Ödeme:771.827 TL
-
TEB - Türk Ekonomi Bankası (Taşıt Kredisi)
Faiz Oranı:%3,09
Aylık Taksit:15.903,43 TL
Toplam Ödeme:574.023 TL
-
Kuveyt Türk (Araç Finansmanı)
Kâr Payı Oranı:%2,82
Aylık Taksit:15.140,10 TL
Toplam Ödeme:546.768 TL
-
(Veriler bankalardan derlenmiştir taksit tabloları piyasa koşullarına göre zamanla değişebilir)