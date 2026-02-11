TÜİK açıkladı: 5,5 milyon kişi evde tek başına yaşıyor!
Sahte ilana son: Doğrulanmamış ilan devri 15 Şubat'ta kapanıyor!
Teknoloji ve tarım el ele: Hem robot yapıyorlar hem mantar üretiyorlar!
Türkiye'nin tercihi değişmedi: Ocak ayında en çok satılan otomobiller!
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ile şoförü tutuklandı
CTE Genel Müdürü açıkladı: İşte cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı
Türkiye ve Yunanistan arasında yeni dönem: 7 alanda imzalar atıldı!
Siber zorbalıkla mücadelede yol haritası: MEB, RTÜK ve BTK El Ele
İki ayda beşinci vaka: Ordu'da sahile vuran İHA, İran yapımı çıktı
TBMM'de iki yeni bakanın yemininde yumruklu kavga
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki doktor tutuklandı
Rekorlar Ocak Ayında da tazelendi: Altın ve gümüş tarihi zirvede!
YÖK açıkladı: Üniversiteli kadın öğrenci oranı erkekleri geride bıraktı
Oyunlar Yasaklanıyor mu? Bakan Göktaş Açıkladı
Kabine'de bayrak değişimi törenleri yapıldı
Menajer Barım'a 'Hükümeti Ortadan Kaldırma' suçundan 12 yıl hapis
Deprem konutlarında ödeme planı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat artığı faşizan zihniyeti lanetliyorum
KDK: Yüksek fiyatlı ders materyali öğrencinin notuna etki etmemeli
6 madde daha Meclis'ten geçti: İşte yeni trafik cezaları
Yeni İçişleri Bakanı tüm başıboş köpekleri toplatmıştı
Dört ilde eğitime kar engeli
44 Yaşında, Hakimlikten Adalet Bakanlığına...
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1109 şüpheli gözaltına alındı
Belediyelere yetki tırpanı: Denetim Mekanizması Güçlenecek
İstanbul Emniyetinin 'AVCI'sı, 14 ildeki uyuşturucu operasyonunda kullanıldı
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
MEB'de 22 bin 941 personel ödüllendirildi
Görevden ayrılan iki bakandan veda mesajı
Trafik cezalarına ilişkin teklif Genel Kurul'da: 6 madde kabul edildi!
300 Bin TL Taşıt Kredisi Geri Ödemesi

İşte banka banka faiz ve taksit tablosu

  1. Otomobil piyasasında hareketlilik sürerken bankaların taşıt kredisi paketleri de güncellendi. 300 bin TL kredi çekildiğinde toplam geri ödeme tutarı hangi bankada ne kadar oluyor? İşte %2,82'den başlayan oranlarla 36 ay vadeli finansman seçenekleri...

    Garanti BBVA (Taşıt Kredisi)

    • Faiz Oranı:%2,85

    • Aylık Taksit:15.224,05 TL

    • Toplam Ödeme:549.565 TL

    Akbank (Taşıt Kredisi)

    • Faiz Oranı:%2,85

    • Aylık Taksit:15.224,05 TL

    • Toplam Ödeme:549.790 TL

    Ziraat Bankası (Taşıt Kredisi)

    • Faiz Oranı:%4,79

    • Aylık Taksit:21.076,16 TL

    • Toplam Ödeme:760.241 TL

    İş Bankası (Taşıt Kredisi)

    • Faiz Oranı:%3,20

    • Aylık Taksit:16.219,38 TL

    • Toplam Ödeme:585.397 TL

    Halkbank (Taşıt Kredisi)

    • Faiz Oranı:%4,89

    • Aylık Taksit:21.397,99 TL

    • Toplam Ödeme:771.827 TL

    TEB - Türk Ekonomi Bankası (Taşıt Kredisi)

    • Faiz Oranı:%3,09

    • Aylık Taksit:15.903,43 TL

    • Toplam Ödeme:574.023 TL

    Kuveyt Türk (Araç Finansmanı)

    • Kâr Payı Oranı:%2,82

    • Aylık Taksit:15.140,10 TL

    • Toplam Ödeme:546.768 TL

    (Veriler bankalardan derlenmiştir taksit tabloları piyasa koşullarına göre zamanla değişebilir)

11 Şubat 2026