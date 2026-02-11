300 Bin TL Taşıt Kredisi Geri Ödemesi

Otomobil piyasasında hareketlilik sürerken bankaların taşıt kredisi paketleri de güncellendi. 300 bin TL kredi çekildiğinde toplam geri ödeme tutarı hangi bankada ne kadar oluyor? İşte %2,82'den başlayan oranlarla 36 ay vadeli finansman seçenekleri...