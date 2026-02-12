En Hızlı Zayıflatan Yiyecek Açıklandı

AFAD, Göç İdaresi ve İstanbul Üniversitesi'ne Yeni Kadrolar İhdas Edildi
AFAD, Göç İdaresi ve İstanbul Üniversitesi'ne Yeni Kadrolar İhdas Edildi
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Tarım Kredi ve ESK el ele verdi: Donuk kıymada fiyatlar sabitlendi!
Tarım Kredi ve ESK el ele verdi: Donuk kıymada fiyatlar sabitlendi!
Bakan Gürlek: Hakim savcı kökenli olduğum için teşkilatın eksiklerini biliyorum
Bakan Gürlek: Hakim savcı kökenli olduğum için teşkilatın eksiklerini biliyorum
Özvar: 2 haftalık staj bitti, 1 dönem iş yerinde eğitim geliyor
Özvar: 2 haftalık staj bitti, 1 dönem iş yerinde eğitim geliyor
Trafik düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
Trafik düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
İstanbul'da ulaşıma %20 zam: 16 Şubat'tan itibaren başlıyor!
İstanbul'da ulaşıma %20 zam: 16 Şubat'tan itibaren başlıyor!
5 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık mahallesi 160 bini aştı
5 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık mahallesi 160 bini aştı
Borsa İstanbul'dan tarihi rekor: İlk kez 14.180 puanı gördü!
Borsa İstanbul'dan tarihi rekor: İlk kez 14.180 puanı gördü!
Sigorta Eksperliğinde yeni dönem: Atama ve ücret usulleri değişti!
Sigorta Eksperliğinde yeni dönem: Atama ve ücret usulleri değişti!
Komisyon raporunda sona gelindi: 'Umut hakkı' yok!
Komisyon raporunda sona gelindi: 'Umut hakkı' yok!
Kurtulmuş'tan 'yemin' tepkisi: TBMM'nin mehabetine yakışmadı
Kurtulmuş'tan 'yemin' tepkisi: TBMM'nin mehabetine yakışmadı
TCMB 2026 yol haritasını çizdi: Kur rejiminde değişiklik yok!
TCMB 2026 yol haritasını çizdi: Kur rejiminde değişiklik yok!
AYM'den en düşük emekli maaşı incelemesi: Esastan görüşülecek!
AYM'den en düşük emekli maaşı incelemesi: Esastan görüşülecek!
Meslektaşının yüzüne sıcak çay fırlatan öğretmene adli kontrol
Meslektaşının yüzüne sıcak çay fırlatan öğretmene adli kontrol
Erdoğan: Faşist anlayıştan vazgeçemiyorlar
Erdoğan: Faşist anlayıştan vazgeçemiyorlar
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi. Son aşamaya gelindi
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi. Son aşamaya gelindi
İBB'den toplu ulaşıma yüzde 20 zam talebi
İBB'den toplu ulaşıma yüzde 20 zam talebi
Kayseri'de okul servisinin tırla çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Kayseri'de okul servisinin tırla çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
MSB: Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz
MSB: Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz
YÖK'ten yeni diş hekimliği kararı. Programlar kapatılıyor
YÖK'ten yeni diş hekimliği kararı. Programlar kapatılıyor
Yılın ilk Enflasyon Raporu Açıklandı
Yılın ilk Enflasyon Raporu Açıklandı
Eksik belgeyle başvuru, tüketicinin aleyhine sonuçlanıyor
Eksik belgeyle başvuru, tüketicinin aleyhine sonuçlanıyor
Şartlar değişti, ödemeyen artık trafiğe çıkamayacak! Üç bin lirayı aştı
Şartlar değişti, ödemeyen artık trafiğe çıkamayacak! Üç bin lirayı aştı
Mağdur kızın babası: Evladım üç gündür okula gitmiyor!
Mağdur kızın babası: Evladım üç gündür okula gitmiyor!
Benzine zam geldi, fiyatlar değişti
Benzine zam geldi, fiyatlar değişti
11 il için 'sarı' uyarı: Kar yağışı ve fırtınaya dikkat
11 il için 'sarı' uyarı: Kar yağışı ve fırtınaya dikkat
TÜİK açıkladı: 5,5 milyon kişi evde tek başına yaşıyor!
TÜİK açıkladı: 5,5 milyon kişi evde tek başına yaşıyor!
Sahte ilana son: Doğrulanmamış ilan devri 15 Şubat'ta kapanıyor!
Sahte ilana son: Doğrulanmamış ilan devri 15 Şubat'ta kapanıyor!
Teknoloji ve tarım el ele: Hem robot yapıyorlar hem mantar üretiyorlar!
Teknoloji ve tarım el ele: Hem robot yapıyorlar hem mantar üretiyorlar!

En Hızlı Zayıflatan Yiyecek Açıklandı

Michigan Üniversitesi'nde zayıflatan besinler ile ilgili yapılan son araştırmaya göre en hızlı şekilde yağ yakan ve zayıflatan yiyecek açıklandı.

  1. <em><strong>Michigan Üniversitesi'nde zayıflatan besinler ile ilgili yapılan son araştırmaya göre en hızlı şekilde yağ yakan ve zayıflatan yiyecek açıklandı.&nbsp; 90 günde yağ hücrelerini yok etmesiyle gündeme gelen yaban mersini aynı zamanda sağlığa faydalarıyla da öne çıkıyor.&nbsp;</strong></em>

    Michigan Üniversitesi'nde zayıflatan besinler ile ilgili yapılan son araştırmaya göre en hızlı şekilde yağ yakan ve zayıflatan yiyecek açıklandı.  90 günde yağ hücrelerini yok etmesiyle gündeme gelen yaban mersini aynı zamanda sağlığa faydalarıyla da öne çıkıyor. 

  2. Michigan Üniversitesi'nden gelen son araştırmalar sonucunda&nbsp;Dr. Neal Barnard, zayıflamak isteyenlerin alışveriş sepetine mutlaka yaban mersini koymasını önerdi.

    Michigan Üniversitesi'nden gelen son araştırmalar sonucunda Dr. Neal Barnard, zayıflamak isteyenlerin alışveriş sepetine mutlaka yaban mersini koymasını önerdi.

  3. <p><span><strong>90 GÜNDE YAĞ HÜCRELERİNİ YOK EDİYOR</strong></span></p> <p>Barnard, faydaları saymakla bitmeyen yaban mersininin kilo verme sürecinde en etkili besinlerin başında yer aldığını açıkladı.&nbsp;</p>

    90 GÜNDE YAĞ HÜCRELERİNİ YOK EDİYOR

    Barnard, faydaları saymakla bitmeyen yaban mersininin kilo verme sürecinde en etkili besinlerin başında yer aldığını açıkladı. 

  4. Uzman isim ayrıca yaban mersini yiyemeyenlerin ahududu başta olmak üzere benzer gruptaki diğer orman meyvelerinin de tüketilebileceğine dikkat çekiyor.&nbsp;

    Uzman isim ayrıca yaban mersini yiyemeyenlerin ahududu başta olmak üzere benzer gruptaki diğer orman meyvelerinin de tüketilebileceğine dikkat çekiyor. 

  5. Dr. Barnard, bu besinleri daha fazla tüketip diyetine ekleyen kişilerin kilo kaybı yaşadığını ifade etti.

    Dr. Barnard, bu besinleri daha fazla tüketip diyetine ekleyen kişilerin kilo kaybı yaşadığını ifade etti.

  6. Neal Barnard, "<strong>Tatlı ihtiyacını yaban mersiniyle karşılayanlar rafine şekerden uzak durmuş oluyor; muhtemelen olumlu etkilerden biri de bu" dedi. Barnard, "Düzenli tüketildiğinde kilo vermeye başladığınızı göreceksiniz. Bunun da yüksek lif içeriğinden kaynaklandığını düşünüyoruz"</strong> ifadelerini kullandı.

    Neal Barnard, "Tatlı ihtiyacını yaban mersiniyle karşılayanlar rafine şekerden uzak durmuş oluyor; muhtemelen olumlu etkilerden biri de bu" dedi. Barnard, "Düzenli tüketildiğinde kilo vermeye başladığınızı göreceksiniz. Bunun da yüksek lif içeriğinden kaynaklandığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

  7. Uzman isim yaban mersini gibi küçük meyvelerin içierğinde yer alan&nbsp;antosiyaninler olarak bilinen bitki pigmentlerinin&nbsp;&nbsp;iştahınızı ve metabolizmanızı etkileyerek yağ yakımına yol açabileceğini açıkladı.

    Uzman isim yaban mersini gibi küçük meyvelerin içierğinde yer alan antosiyaninler olarak bilinen bitki pigmentlerinin  iştahınızı ve metabolizmanızı etkileyerek yağ yakımına yol açabileceğini açıkladı.

  8. Michigan Üniversitesi Kardiyovasküler Merkezi tarafından yürütülen araştırma, yaban mersini açısından zengin bir diyetin iç organlardaki yağları azaltabileceğini iddia etti.&nbsp;

    Michigan Üniversitesi Kardiyovasküler Merkezi tarafından yürütülen araştırma, yaban mersini açısından zengin bir diyetin iç organlardaki yağları azaltabileceğini iddia etti. 

  9. <p><span><strong>KALP VE DAMAR HASTALIKLARINA NEDEN OLUYOR</strong></span></p> <p>Karaciğer ve bağırsaklar gibi hayati organların çevresinde biriken iç organ yağları, kalp-damar hastalıklarından diyabete kadar pek çok ciddi sağlık sorununa yakalanma riskini yükseltebilir</p>

    KALP VE DAMAR HASTALIKLARINA NEDEN OLUYOR

    Karaciğer ve bağırsaklar gibi hayati organların çevresinde biriken iç organ yağları, kalp-damar hastalıklarından diyabete kadar pek çok ciddi sağlık sorununa yakalanma riskini yükseltebilir

  10. <p><span><strong>90 GÜN BOYUNCA UYGULAMAK ŞART</strong></span></p> <p>Uzmanlar, 90 gün boyunca uygulanacak sağlıklı ve dengeli bir diyet programıyla bu kilo kaybının mümkün olabileceğini belirtiyor. Ancak süreçte beklenmeyen bir durumla karşılaşılması halinde mutlaka bir uzmandan destek alınması gerektiği vurgulanıyor.</p>

    90 GÜN BOYUNCA UYGULAMAK ŞART

    Uzmanlar, 90 gün boyunca uygulanacak sağlıklı ve dengeli bir diyet programıyla bu kilo kaybının mümkün olabileceğini belirtiyor. Ancak süreçte beklenmeyen bir durumla karşılaşılması halinde mutlaka bir uzmandan destek alınması gerektiği vurgulanıyor.

12 Şubat 2026