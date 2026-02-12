Ünlü Yıldızların Yeni Gözdesi Kars! Resmen Akın Ettiler
Yabancı yıldızların gözde tatil rotası haline gelen İstanbul, yerini kış aylarının muhteşem güzelliği Kars'a bıraktı.
-
Yabancı yıldızların gözde tatil rotası haline gelen İstanbul, yerini kış aylarının muhteşem güzelliği Kars'a bıraktı. Dünyaca ünlü isimler, geçtiğimiz hafta Kars'a gelerek hem tatil yaptı hem de şehri karış karış gezdi.
-
Son dönemlerde yabancı turistlerin Türkiye'ye olan ilgisi giderek artış gösterirken artık yeni gözde İstanbul değil 'Kars' haline geldi.
-
Özellikle dünyaca ünlü yıldızların yakın takibinde olan Kars'a geçtiğimiz hafta ünlü isimler akın etti.
-
Bembeyaz bir güzelliğe bürünen Kars'ın tadını çıkaran yıldız isimler, donan Çıldır Gölü üzerinde yapılan etkinliklerle keyif dolu anlar yaşadı.
-
Bu isimler arasında David Guetta ve Steve Angello gibi isimlerle birlikte sahneye alan DJ ve müzik prodüktörü Louis Bekk, Londra'da yaşayan manken Gabriele Gzimailaite, Orta Doğu'da geniş bir hayran kitlesi olan Dubai'de yaşayan Rama Mourad vardı.
-
Ünlü yıldızlar, kısa tatillerinin ardından kentin güzelliklerine övgüler yağdırdı.