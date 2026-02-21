Altın Zengini İllere Bakın!
Hangi ilde, kişi başı kaç gram düşüyor?
Banka hesaplarındaki altın miktarı 2025'in sonunda 600 tonu geçti. Fiyatlardaki yükseliş yatırımcıları sarı metale yönlendirirken, bankalardaki toplam mevduat içinde altın hesaplarının payı da %15'e ulaştı. Bankalardaki altın mevduatları dikkate alındığında, iller bazında kişi başına kaç gram altın düştüğü de belli oldu. İlk sırada bakın hangi şehir var
Altın, yüksek performansı ile yüzleri güldürdü. Özellikle son 5 yıllık dönem dikkate alındığında, 2020 yılını 455 TL'den tamamlayan gram altın, 2025'in sonunda 5.950 TL'ye kadar yükseldi.Türkiye gazetesindeki habere göre yeni yılın ilk 2 ayı da geride kalmak üzereyken, spot piyasada gram altın fiyatı 7.000 TL'ye yakın seyrediyor. Böylece 5 yılda fiyatlarda yaklaşık 14 kat artış yaşandı.
Sadece banka mevduatları kapsamında Aralık 2025 verilerine göre iller bazında kişi başına düşen altın miktarı en yüksek şehirler şöyle sıralanıyor:
-Trabzon: 6,4 gram
-Rize:6,4 gram
-Burdur: 6,4 gram
-Balıkesir: 6,4 gram
-Çanakkale: 6,7 gram
-Antalya: 6,7 gram
-Eskişehir: 6,8 gram
-Karaman: 6,9 gram
-İzmir: 7,2 gram
-Isparta: 7,5 gram
-Karabük: 7,6 gram
-Muğla: 7,9 gram
-Ankara: 9,1 gram
-İstanbul: 11,3 gram
(Not: Hesaplamalarda; gerçek kişilere ait altın mevduatları, 2025 kapanış fiyatı ve 2025 il nüfusları dikkate alınmış olup, sonuçlar yaklaşık tutarları ifade etmektedir.)