Yıldız İsimden Şarkılı Paylaşım! Pişmanlık Mı, Gönderme Mi?
Aytaç Şaşmaz, paylaştığı fotoğrafa Sebebim Var isimli şarkıyı ekleyince birçok kullanıcı, şarkı seçiminin Cemre Baysel ile yaşadığı aşkı hatırlattığını düşündü.
-
Sevdiğim Sensin dizi setinden art arda paylaşımlar yapan Aytaç Şaşmaz'ın son paylaşımı olay oldu. Birçok kullanıcı oyuncunun şarkı seçiminin Cemre Baysel ile yaşadığı aşkı hatırlattığını düşündü.
-
AYTAÇ ŞAŞMAZ'IN GÖNDERİSİNE YORUM YAĞDI
"Üzülme artık, olan oldu" yorumları dikkat çekti
Hayranlar, Şaşmaz'ın paylaşımına şu yorumları yaptı:
"Aytaç neden böyle mutsuz şarkı ekledin, üzülme artık olan oldu. Hayat devam ediyor."
"Yakışıklı ve oda bunun farkında."
"Çocukluk aşkım😍"
"Aşkım yaaaaa şu yakışıklılığa bakkkk❤️"
-
Şarkının sözlerinden dikkat çeken kesitler:
Aşk denen bu illetin
Neresinden tutsam elimde kalır
Sebebim var gibi
Kin beslemek bir yana
Seviyorum hala ilk günkü kadar
Sebebim var gibi
-
DUYGULANDIRAN ŞARKI
Aytaç Şaşmaz, dizinin çekimleri arasında sosyal medyadan yaptığı duygusal paylaşımlarla takipçilerini duygulandırmayı başarıyor.
-
Özellikle genç oyuncunun müzik seçimleri ve samimi paylaşımları, hayran kitlesiyle olan bağını güçlendiriyor.