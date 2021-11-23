Metin Akpınar: Cem Yılmaz'ın oyunculuk kumaşı iyi değil

Usta oyuncu Metin Akpınar, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

Burada yaptığı açıklamasında mizahın bitmeyeceğini ve kopamayacağını belirten Metin Akpınar, ünlü komedyen Cem Yılmaz'la ilgili de yorumda bulundu.

"STAND-UP KOMEDİ ZEKİ İNSANLARIN YAPTIĞI MİZAH UNSURUDUR"

"Stand-up komedi ayaküstü yapılan, zeki insanların yaptığı kısa süren yıldırım gibi çarpan müthiş bir mizah unsurudur." diyen Akpınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CEM YILMAZ'IN OYUNCULUK KUMAŞI ZAYIF"

"E biz de bak konuşanlara yani, belki zeki çok ama iyi konuşan yok, buna Cem Yılmaz da dahil. Cem Yılmaz'ı beğenirim, çok zeki bir çocuk, mükemmel işler yapıyor çok takdir ediyorum ama oyunculuk kumaşı zayıf. Olmak zorunda değil, stand-up'da aktörlük gerekmiyor. Ama iyi konuşmak, tonlama, tipleme de daha büyük başarılar bekliyor insan. Ben bekliyorum, Allah biliyor"

CEM YILMAZ YANIT VERDİ: O DA BENİ SAHNEDE İZLERSE ÇOK MUTLU OLURUM

Metin Akpınar'ın açıklamalarına Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Yılmaz, açıklamasında "Kıymetli büyüğümüz Metin Akpınar beni bir söyleşisinde değerlendirmiş. Sağolsun,teşekkür ederim. 6 yaşındayken ilk izlediğim performans Devekuşu Kabarenin "İnsanlığın Lüzumu Yok" oyunuydu.Her işini pür dikkat izledim.Bir gün O da beni sahnede izlerse çok mutlu olurum." dedi.