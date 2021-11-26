DEVA Partisi kurucusu 'siyasi casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı
DEVA Partisi kurucusu Metin Gürcan 'siyasi casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 26 Kasım 2021 07:23
DEVA Partisi kurucularından eski asker ve güvenlik uzmanı Metin Gürcan gözaltına alındı. Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'siyasi casusluk' nedeniyel evini polisin bastığını duyurdu.
DEVAPartisi kurucusu ve eski asker Metin Gürcan, 'siyasi casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı. Sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyuran Metin Uca, "Siyasi casusluk suçlaması ile göz altına alınıyorum. Polisler evde. Arama yapıyorlar . Şok oldum. Desteğiniz istiyorum." paylaşımı yaptı.