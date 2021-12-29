Bir banka daha 'Kur Korumalı' ve 'Dövizden Dönüşümlü Kur Korumalı' hesapları hizmete aldı

Türkiye Finans Katılım Bankası'nın açıklamasına göre, katılma hesapları, tüm birikimlerini en doğru şekilde değerlendirmek isteyen bireysel müşterilerin TL tasarruflarını kur hareketlerine karşı koruyor.

Hesaplar, yüzde 90/10 kar paylaşım oranıyla olası değer kayıplarının önüne geçilmesini sağlıyor. Katılma hesapları, vade sonunda kar payı getirisini ve aynı dönem içinde gerçekleşen kur artış oranını karşılaştırarak daha yüksek olan oranı anaparaya yansıtıyor.

Kur korumalı TL katılma hesapları 3, 6 ve 12 ay olmak üzere kısa ve uzun vade seçenekleriyle açılabiliyor. Stopaj oranının yüzde sıfır olduğu "Kur Korumalı TL" katılma hesabında kar payına ek olarak, döviz kuru farkına karşı müşteriler birikimlerini koruma altına alabiliyor.

"Dövizden Dönüşümlü" TL katılma hesabı ise 20 Aralık'ta Türkiye Finans'ta dolar, avro ve GBP cinsinden hesapları bulunan bireysel müşterileri tasarruflarını TL olarak değerlendirmeye teşvik etmek ve TL hesaplarını olası kur artışlarına bağlı risklere karşı korumak için tasarlandı. Bu katılma hesabı da 3, 6 veya 12 ay vadeli olarak açılabiliyor.

Türkiye Finans bireysel bankacılık müşterisi olan tüm yurt içi yerleşik gerçek müşterileri TL katılma hesaplarından faydalanabiliyorlar.

- "Ülkemizin ekonomik büyümesine destek olacağız"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Necati Özdeniz, son düzenlemeye yönelik geliştirdikleri katılma hesaplarıyla hem bankada halihazırda dövizi olan hem de TL cinsinden yeni hesap açmak isteyen müşterilerin birikimleri üzerinden, dövizdeki hareketlilikten etkilenmeden, katılım finans esaslarına göre kar elde edebilmelerini sağlayacaklarını bildirdi.

Milli paranın değer kaybının önüne geçmek için atılan bu adımlara alan açarak ülkenin ekonomik büyümesine destek olacaklarını kaydeden Özdeniz, şu bilgileri verdi:

"Kur Korumalı ve Döviz Dönüşümlü TL Katılma Hesapları, TCMB tarafından her gün saat 11.00'de açıklanan döviz alış kurları esas alınarak hesaplanıyor. Kur değişim oranı, vade sonundaki TCMB USD alış kuru ile vade başlangıç tarihinde geçerli olan TCMB USD alış kuruna göre ayarlanıyor. Söz konusu katılma hesapları açıldıktan sonra ek para yatırımı ve kısmi para çekimi yapılamıyor. Vadeden önce hesabın kapaması durumunda müşteri korumalı kar payı hakkından caymış oluyor. Hesap bakiyesi, hesabın açılış tarihindeki TCMB alış kuru ve hesabın temdit gördüğü tarihteki TCMB alış kuru karşılaştırılarak düşük olan kur üzerinden güncelleniyor."