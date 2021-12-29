FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Korona virüse yakalandılar

Ünlüler dünyası korona ile sarsılıyor! Şimdilerde ikinci kez baba olmaya hazırlanan başarılı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, koronavirüse yakalandı. Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başrol Demir'i oynayan Murat Ünalmış'ın da korona olduğu öğrenildi.