Kripto paraya yasal çerçeve geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratlarının da katıldığı toplantıda istek ve öneriler dinlenirken yol haritası da ele alınıyor.

Teklif hazırlanırken, yatırımcıların mağduriyet yaşamaması için titiz bir çalışma yürütülecek.

Sektörün önde gelen isimleri dinlenecek

Alt yapı hizmeti sunan şirketler için şeffaflık şartı getirilecek. Kripto para yasa taslağının derinlemesine müzakere edilmesi için alt komisyon kurulması da gündemde.

Komisyon safhasında da, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mağduriyet yaşayan yatırımcılar dinlenecek.