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'Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek'

Pirinkayalar Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek küresel yönetim sisteminde daha etkin söz sahibi kılmaktır" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Aralık 2021 14:50
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek küresel yönetim sisteminde daha etkin söz sahibi kılmaktır." dedi.

Erdoğan, Pirinkayalar Tüneli Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katıldı ve Erzurum-Artvin yolu üzerindeki tünelin Güney ve Doğu Anadolu Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi arasındaki ulaşımı kesintisiz hale getirme projesinin en önemli unsurlarından biri olduğunu ifade etti. Tünel uzunluğu 2 bin 272 metre olan, bağlantı yoluyla birlikte toplam uzunluğu 3,4 kilometreye yaklaşan projenin, Erzurum-Artvin arasındaki insan ve ürün trafiğinin hızlı, güvenli ve kesintisiz şekilde sürmesini temin edeceğini aktaran Erdoğan, iki şehir arasında seyahat edecek vatandaşların buzlanma, taş düşmesi ve yamaç akıntısı gibi tehlikelerden uzak şekilde tünel vasıtasıyla gidecekleri yere hızla ulaşacaklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize yılda sağlayacağı 18 milyona yakın tasarruf yanında karbon salınımını 230 ton azaltacak bu tünel çevrenin korunmasına da katkı yapacaktır. Her ikisi de yüksek turizm potansiyeline sahip Erzurum ile Artvin illerimiz arasındaki ulaşımın bu tünelle kolaylaşması beraberinde yeni fırsatları da getirecektir." diye konuştu.

Erzurum ve Artvin havalimanlarıyla Artvin Limanı'nı birbirleriyle entegre edecek tünelin her iki şehir üzerinden Kafkasya'ya yönelen transit trafiği de rahatlatacağını bildiren Erdoğan, tünelin Türkiye'ye kazandırılmasında emeği geçen kurumları, yüklenici firmaları ve çalışanları tebrik etti, seyahat edecek vatandaşlara bereketli, huzurlu, güvenli ve konforlu yolculuklar diledi.

Son 19 yılda en çok yatırım yaptıkları alanlardan birinin de ulaştırma olduğunu, Türkiye'nin bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 473 kilometreye çıkarttıklarını anımsatan Erdoğan, 14 bin 516 kilometre yüksek standartlı tek yolu da Türkiye'ye kazandırdıklarını vurguladı. Otoyol uzunluğunu 1714 kilometreden 3 bin 532 kilometreye yükselttiklerini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tüm bu yollar üzerinde, toplam uzunluğunu 50 kilometreden 639 kilometreye çıkardığımız tüneller, 311 kilometreden 720 kilometreye çıkardığımız köprüler ve viyadükler inşa ettik. Yaptığımız tüm bu eserlerle ülkemizde ne aşılmaz dağlar ne geçilmez vadiler ne geçit vermez ırmaklar bıraktık. Yıllardır yatırım yapılmayan 12 bin 800 kilometrelik demir yolu ağımızı neredeyse tamamını sıfırdan yapılmışçasına yeniledik. Havalimanlarımızın sayısını 56'ya çıkartarak ülkemizin her köşesini bu hizmete kavuşturduk. Ülkemizin çeşitli kıyılarında inşa ettiğimiz, genişlettiğimiz dev limanlarla dış ticaretimiz için bu imkanı da hazır hale getirdik. Aynı şekilde eğitimden sağlığa, enerjiden haberleşmeye diğer tüm alanlarda da benzer yatırımlarla ülkemizin çehresini değiştirdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm bu yatırımları gösteriş olsun diye yapmadıklarına işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yatırımları asıl büyük atılımımızın altyapısı olarak planladık ve hayata geçirdik. Hamdolsun bugün Türkiye, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında hem en kapsamlı hem en yeni hem de en modern kalkınma altyapısına sahip devlet olarak öne çıkmaktadır. Küresel yönetim ve ekonomi sisteminin köklerinden sarsıldığı, yeni bir düzenin doğuşunun sancılarının çekildiği bir dönemde Türkiye bu altyapısıyla hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemektedir. Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek küresel yönetim sisteminde daha etkin söz sahibi kılmaktır. Savunma sanayisi başta olmak üzere orta ve yüksek teknolojiye dayalı alanlarda ülkemizi hızla geliştirme çabamızın gerisindeki en önemli saik de budur."

Eğitimde yaptıkları yatırımların meyvesini sanayiden turizme her alanda sahip oldukları nitelikli insan gücü avantajıyla aldıklarına dikkati çeken Erdoğan, sağlıkta yaptıkları yatırımların anlamını ve önemini salgın döneminde hep birlikte yaşayarak gördüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ulaşımda yaptığımız yatırımların değerini de üretimimizin ve ihracatımızın hızla arttığı şu dönemde yollarda mal taşıyan kamyonlara ve tırlara bakarak ülkenin her köşesine hızla ve güvenle ulaşan otomobilleri takip ederek görebiliriz. Enerjide yaptığımız yatırımların ne derece kritik öneme sahip olduğunu gelişmiş ülkelerin ciddi bir enerji krizi tehdidiyle yüzleştiği şu günlerde daha iyi değerlendirebiliriz. Tarımda ve gıda sektöründe yaptığımız tüm bu yatırımların ehemmiyetini gıda krizi endişesiyle boğuşan ülkelere bakarak kavrayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kutlu yürüyüşün yeni bir adımını atıyoruz"

Benzer örnekleri her alana teşmil etmenin mümkün olduğuna değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah ekonomideki hedeflerimize ulaşarak geçtiğimiz 19 yılda 3,5 trilyon dolar harcayarak kurduğumuz bu altyapının hakkını vereceğiz. Ülkemizi, 2023 hedeflerine ulaştırmakla kalmayacak, yeni nesillere emanet edeceğimiz 2053 vizyonunun temellerini de güçlü bir şekilde atacağız. İşte bunun için burada sadece bir tünel açmıyoruz, burada aynı zamanda Türkiye'nin aydınlık geleceğine uzanan kutlu yürüyüşün yeni bir adımını atıyoruz. Milletimizin her bir ferdini bu kutlu yürüyüşte yer almaya davet ediyorum. Girişimci daha çok yatırım yaparak, sanayicimiz daha çok üreterek, işçimiz daha çok çalışarak, esnafımız daha güzel hizmet vererek, nakliyecimiz daha çok sefer yaparak, ihracatçımız daha çok mal satarak, memurumuz daha iyi hizmet sunarak, velhasıl her birimiz işimizi daha iyi yaparak bu mücadeledeki yerimizi almalıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tünelin hayırlı olmasını dileyerek projenin yapımında emeği geçenleri tebrik etti.

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- Törenden notlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından Pirinkayalar Tüneli önündeki alanda yer alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve beraberindeki protokol üyeleriyle canlı bağlantıyla görüştü. Kameralar vasıtasıyla tünel çevresinin gösterilmesini isteyen Erdoğan, Bakan Karaismailoğlu'na tünel çevresinin ağaçlandırma ve peyzaj noktasında güzelleştirilmesi talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayırlı olsun temennisinin ardından, kurdele kesilerek tünelin açılışı gerçekleştirildi.

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