MİT ve TSK'dan ortak operasyon: 9 terörist etkisiz
MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği ortak operasyonda 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Aralık 2021 14:54
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve TSK tarafından Gara'da ortak operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız