2021 yılının en çok okunan ve yorumlanan haberlerini yayımlıyoruz
2021 yılının en çok okunan ve yorumlanan haberlerini yayımlıyoruz
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 31 Aralık 2021 16:36
2022 yılına merhaba diyoruz
Memurlar.net olarak her yıl yaptığımız gibi, 2021 yılı için de, en çok okunan haberleri listeledik.
Aşağıda aylar itibariyle en çok okunan ve yorumlanan haberler yer almaktadır. Her ay en çok okunan ve yorumlanan ilk 10 haber seçilmiştir.
İŞTE AYLAR İTİBARİYLE EN ÇOK OKUNAN İLK 10 HABER
OCAK
- 300 kadro ve pozisyon özelinde, 2021 Ocak ayı net maaş ve ücretleri 149,296
- Aşıda öncelikli meslek grupları sıralaması belli oldu-Tam liste 106,016
- Tarım Bakanlığı'na, KPSS 2020/7 ile 2347 kadroya yeniden yerleştirme yapılacak 105,526
- KPSS'si en düşük aday kazandı, Genel Sekreter 'biz de şaşkınız' dedi 104,095
- Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı BİP'e geçiyor 103,315
- AA'nın maaş haberindeki veriler neden yüksek? 102,728
- Dolara yatırım yapan kaybedecek 99,435
- Kartepe'de kaybolan doktorun nasıl vefat ettiği ortaya çıktı 88,739
- Erdoğan: Kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız 88,286
- 2 bakan yardımcısı görevden alındı... Çok sayıda atama kararnamesi yayımlandı 85,567
ŞUBAT
- 1 Mart'taki yüz yüze eğitim ertelendi. Valilikler'den yapılan açıklama 126,004
- Adalet Bakanlığı'nın 11 bin 484 kişilik ilanı yayımladı 125,184
- Adalet Bakanı: 13 bin yeni personel alım ilanı yayımlanıyor 111,593
- Hafta sonu yasaklar kalkacak, saat sınırı uygulanacak 107,158
- Erdoğan: Mart başından itibaren kısıtlamalar kademeli olarak kalkacak 104,409
- Fahrettin Koca'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması 99,078
- PKK'nın şehit ettiği 11 kişinin kimliği açıklandı 94,754
- İşte mart ayında normalleşecek iller 92,952
- Kamuya atamalarda mülakat kalkıyor 88,152
- SBB, 2021 yılı atama izin sayılarına dair resmi yazıyı yayımladı 85,161
MART
- Radar kurnazlarının oyunlarına polislerden uygulamalı yanıt 223,072
- Kamuda esnek çalışma saatlerine ilişkin YENİ genelge yayımlandı 191,729
- Erdoğan, yeni kontrollü normalleşmeyi açıkladı... İşte alınan kararlar 182,122
- Nurettin Canikli, Naci Ağbal'ın neden görevden alındığını açıkladı 146,004
- Oğlunu Allah için kurban eden sağlık memuru tutuklandı! 144,410
- Cumhuriyet Savcısı, doğum gününde başından vuruldu 141,228
- Erkek devlet memurlarının saçlarını uzatmalarına dair önemli Danıştay kararı 126,483
- Erdoğan: 58 ilde haftasonları sokağa çıkmak yasak olacak 124,567
- Okullar bütün yaz açık olacak 116,407
- MEB, 20 bin öğretmen atama kontenjanını yayımladı 107,589
NİSAN
- Tüm kamu çalışanları 2,5 gün idari izinli sayılacak 189,262
- Kamuda esnek çalışmaya ilişkin genelge yayımlandı 188,838
- 3 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu 143,536
- Tam kapanma genelgesinde memurlar için yer alan düzenlemeler 142,635
- Erdoğan açıkladı... 3 haftalık tam kapanmaya geçiliyor 121,811
- Erdoğan: Ramazan'da ülkeyi genel olarak dinlendireceğiz 114,146
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısmi kapanmanın detaylarını açıkladı 110,655
- Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 yeni Bakan ve 6 rektör atadı 105,297
- Kadro işlemleri bütünüyle Cumhurbaşkanlığına bağlandı 102,383
- İçişleri, tam kapanma Genelgesini yayımladı 93,200
MAYIS
- Memurların alacağı zam kadar enflasyon farkı oluşmak üzere 147,556
- Kademeli normalleşme takvimi açıklandı 126,654
- İdari izinli memurlar ve diğer kamu personeli Pazartesi günü mesaiye gidecek mi? 117,730
- Kaza yapan eşinin yanına gidince 'nişanlı' olduğunu öğrendi 108,046
- Fuat Oktay açıkladı. Tam kapanma 19 Mayıs'a uzayacak mı? 95,086
- Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam 92,220
- Erdoğan: Pazartesinden itibaren takvimi işletmeye başlıyoruz 91,781
- EGM Yardımcısı: Toplum Soylu'nun açıklamalarından rahatsız 88,138
- Gençlik Bakanlığının personel alımı yapacağı unvanlar belli oldu 84,665
- Erdoğan açıkladı: Bayram sonrası kontrollü normalleşme 81,530
HAZİRAN
- Memurların alacağı zamdan daha fazla enflasyon farkı oluştu 200,118
- Memurların alacağı enflasyon farkı netleşiyor 160,014
- Kamuda esnek çalışma sona eriyor, sokağa çıkma yasakları 1 Temmuz'da bitiyor 122,336
- Kronik idari izinlilerde 60 yaş sınırı getirildi. 102,675
- Erdoğan'dan Sedat Peker talimatı! 94,628
- Milyonlarca memura zam haberleri çıkmaya başladı! 83,344
- Kamuya daha az personel alınacak 78,519
- Sen misin rektörün kızına sınavda kazandırmayan? 77,318
- Normal mesaiye dair Genelge bugün yayımlanmadı 77,171
- 30'a yakın profesör istifa etti, başhekim faturayı kente kesti 75,595
TEMMUZ
- 2021 yılı Memur Maaşlarının Hesaplanmasına Esas Veriler 6,670,030
- Son değişiklikleriyle, 4/B'li Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar 1,704,100
- Memur ve emeklilerin alacağı enflasyon farkı netleşti 334,773
- 300 kadro ve pozisyon özelinde, 2021 Temmuz ayı net maaş ve ücretleri 279,015
- Sahte kadın hakim, savcı kocasını da kandırdı! 166,467
- Erdoğan, Kurban Bayram tatili sorusuna cevap verdi 148,090
- Ankara'da kaybolan tıp öğrencisi ölü olarak bulundu 134,885
- Yeni Şafak muhabiri: Ziya Selçuk'un istifa ettiği bilgisi doğru! 132,743
- Tosuncuğun 'teslimiyeti' bile kandırmacaymış 121,698
- 2021 YKS Robotu yayında 118,921
AĞUSTOS
- Toplu sözleşmede hükümetin yeni zam teklifini açıklıyoruz 304,712
- Hükümet ve sendika uzlaşmaya vardı. İşte memurların alacağı yeni zam oranları 230,323
- Hükümetin memurlara yaptığı ilk zam teklifi belli oldu 212,984
- Toplu sözleşmede yüzde 95 oranında anlaşma sağlandı 203,362
- Kamu işçisinin zam oranı netleşti, taşerondan kadroya geçenlere 500 TL zam yapıldı 188,234
- Toplu sözleşmeden %1 örgütlü sendikalar yararlanabilecek 169,422
- Resmi açıklama yapıldı. Toplu sözleşme sonucu bugün açıklanacak 150,373
- Bakan Bilgin: 3600 ve sözleşmeliye kadro meselesini sözleşme süresi içinde çözmek istiyoruz 143,684
- Memur-Sen'den ilk açıklama: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor 142,413
- Milli Eğitim'de yeni değişiklikler: İkili eğitim gidiyor, not sistemi değişiyor 137,034
EYLÜL
- İki ayda memurların maaşı eridi... Enflasyon farkı oluşmak üzere 136,323
- Memurlar.net maaş robotunda yeni güncellemeler yapıldı 125,180
- 15 bin öğretmen alımında branş bazından kontenjanlar belli oldu 125,107
- Yanlış tedavi uygulayan doktor, vasiyetini hazırlayıp canına kıydı 123,129
- YÖK: Pedagojik formasyon programları yeniden başlıyor 113,995
- Danıştay İDDK'dan sakal kesme zorunluluğuna dair önemli karar 110,655
- Memura zam hesabında sürpriz fark! 109,409
- Erdoğan: 5 zincir market piyasayı alt üst ediyor 103,661
- Kadın doktor 'genel ahlak' gerekçesiyle ihraç edildi 99,911
- Öğrenciler üniversiteye ilgi göstermedi, rektör milli eğitimi suçladı 98,212
EKİM
- Erdoğan talimat verdi... 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro geliyor 318,578
- 3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak? 189,984
- Fuat Oktay'dan memur maaşlarıyla ilgili önemli açıklamalar 160,744
- 3 ayda maaşlar eridi... Memurlar için enflasyon farkı oluştu 145,884
- 'Rumba dansı' öğretirken sınırları aşan öğretmen 'memuriyetten' atıldı! 144,293
- Kaymakam, Öğretmen'den özür dileyerek helalleşti 142,895
- Ümit Karan soluğu savcılıkta aldı! 1 milyon 700 bin lirasını kaptırdı 139,253
- 'Çakma doçent' herkesi parmağında oynatmış! 131,436
- LPG'ye yapılan büyük zam, yarın pompaya yansıyacak 124,716
- Benzin ve motorine büyük zam... Pompaya yansıyacak 123,778
KASIM
- Akaryakıta zam yürürlüğe girdi... Litre fiyatı 10 liraya dayandı 423,296
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması 404,597
- Zamların ardından bu sefer benzin ve motorine büyük indirim yapıldı 383,234
- Memur enflasyon farkı belli oldu 295,420
- LPG'de söküm dönemi başladı! 229,898
- EPDK'dan 'akaryakıta zam' yalanlaması 174,465
- 2022 MEB EKYS sınav paketi yayında 170,980
- Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu 143,676
- Ankara'da halk ekmeğe zam yok 140,494
- Bir skandal daha... Dede Hasan Yağal Müslüme'nin ablasının da babası çıktı 134,039
ARALIK
- Dolar düştü ilk indirim haberi geldi... Benzin ve motorine büyük indirim 449,184
- Ak Partili Kurtulmuş'tan 'memur zammı' açıklaması 438,210
- 'Ek protokol ile kamu çalışanlarına refah payı verilecek' 361,531
- Ali Yalçın, yüzde 30-35 zamma açıklık getirdi 359,202
- Memurların aldığı zammın iki katından fazla enflasyon farkı oluştu 346,002
- İşte Erdoğan'ın istediği zamlı asgari ücret 345,947
- 300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri 336,189
- 2022 memur ve emekli maaş maaşlarında yüzde 15.7 artış 301,532
- 'Ocak'ta ek protokol ile tüm kamu çalışanlarına zam yapılacak' 277,059
- Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentisi belli oldu 256,907