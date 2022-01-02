Marmaris açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salı ve lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkartıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Ocak 2022 15:35
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Aksaz açıklarında can salı ve lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu ve yardım talebinde bulundukları bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 34 yabancı uyrukluyu sahil güvenlik botuna aldı.
Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız