Turkovac ekibi Omicron'a odaklandı

Kovid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı Turkovac'ın bilim ekibi, yeni yılda Omicron varyantının izolasyonuna odaklandı. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve 8 kişilik ekibin şu an Omicron'u izole etmeye çalıştıklarını söyledi.

'AYKUT HOCA İŞİNE ODAKLI'

Aşının mucidi Prof. Özdarendeli ve ekibinin çok yoğun çalıştığını vurgulayan Çalış, "O yüzden Aykut Hoca medya ve sosyal medyadan uzak duruyor. İşlerine odaklanmış durumdalar. 'Aşı çalışmasında tüm Türkiye beraberdik. Her türlü desteği her zaman gördük' diyor. Aykut Hoca, halkın da devletin de yanında olduğunu biliyor." dedi.

ÇALIŞMA 2-3 AY SÜRECEK

Turkovac aşısının, Delta varyantına karşı tam koruma sağladığını anımsatan Çalış, "İnsanlar üzerindeki serumlara da bakılacak. O çalışma devam ediyor. Omicron, Türkiye'de yeni yayılmaya başladı. Omicron varyantını izole etmeye çalışıyorlar. Bu çalışma 2-3 ay sürecek." ifadesini kullandı. Çalış, yerli Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının aşısının da Faz-1 çalışmalarının bittiğini müjdeledi.

Yasemin Asan