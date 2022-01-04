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Yunanistan'dan FETÖ'cüye kucak mülteciye sonik

Türkiye'den kaçan FETÖ'cülere kucak açan Yunanistan, sınıra yaklaşan mültecileri püskürtmek için kulakları sağır eden sonik silahları devreye soktu. Silah, 30 derecelik açıyla 3 km derinliğe kadar mültecilerin üzerine sağır edecek şiddette ses dalgası yayıyor. Sistem, FETÖ'cülerin geçişi sırasında devre dışı bırakılıyor

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 04 Ocak 2022 07:45
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Yunanistan'dan FETÖ'cüye kucak mülteciye sonik

Avrupa'ya gitmeye çalışan mültecileri püskürtmek için sonik silahları devreye sokan Yunanistan'ın, FETÖ'cüleri görmezden geliyor.

Avrupa Gazeteciler Derneği Yunanistan Temsilcisi İlhan Tahsin sistemin Türkiye sınırında kullanıldığını söyledi. Tahsin, "Bu cihazlar Türkiye tarafına doğru 3 kilometre derinliğe varan ses dalgası yayabiliyor. Bu silahlar kullanıldığında Yunan tarafında bir sorun yaşanmadı yani burada hedef Türkiye tarafı. Sınırda hareketlilik görüldüğü andan itibaren bu silahın kullanımına başlıyorlar" dedi. Tahsin, aynı sistemin FETÖ'cülerin geçişi sırasında devre dışı kaldığını söyledi.

FETÖCÜLER FERECİK'E GELİYOR

FETÖ'cülerin Ferecik kasabasındaki merkeze bilgilendirme yaptığını hatırlatan Tahsin, "Bu bilgilendirmeden sonra FETÖ'cüler Meriç'i rahatça geçerek Yunanistan'dan sığınma talep ediyor. Ferecik'te işlemler tamamlandıktan sonra Atina'ya Dedeağaç Havalimanı'ndan veya karayoluyla ilerliyorlar. FETÖ'cülerin kaç kişi halinde Yunanistan'a geleceği önceden biliniyor. İnsanlar arasında niçin çifte standart uygulanıyor, FETÖ'cülere niçin geçit veriliyor. AB üyesi Yunanistan'ın insan ayrımcılığı yapıyor" ifadelerini kullandı.

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KALICI HASAR BIRAKABİLİR

LRAD cihazının kulaklarda çınlama hissi oluşturduğuna dikkat çeken Güvenlik Uzmanı Turan Oğuz ise, desibelin yüksek tutulmasının kalıcı sağırlığa yol açabileceğini söyledi. Kalıcı sağırlık için 160 desibel yeterken, aygıt 162 desibele kadar ulaşıyor.

30 derecelik açının dışında kalanlar sesten etkilenmiyor. Bu sistemlerin ciddi rahatsızlık oluşturacağını ifade eden Oğuz, "Bu sistemlerden korunmak için özel yapılmış kulaklık kullanmak gerekiyor. Bölgede görev yapan askeri gücümüzde bu tip kulaklıklar vardır ama mülteciler savunmasız. Ayrıca Türk askerine bu şekilde zarar verilirse bunun bazı sonuçları da olur" şeklinde konuştu. Bu silahların 7/24 kullanılamayacağını kaydeden Oğuz, sınırda kalabalık gördükleri anda bu cihazların kullanılabileceğini aktardı.

Aybike Eroğlu

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