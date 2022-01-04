Omicron varyantı çocukları daha fazla etkiliyor

Omicron varyantının yaygın olduğu Avrupa ve Amerika'da çocuklarda Covid-19'a bağlı hastaneye yatışların artması üzerine uzmanlar aileleri uyarıyor. Daha önceki varyantlara göre çok daha bulaşıcı olan ancak daha hafif geçen Omicron varyantının çocuklar arasında daha yaygın olduğunu söyleyen çocuk alerji ve göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay "Belirtileri gribe benzeyen Omicron varyantı, birbirleriyle yakın temasta bulunan çocuklar arasında hızla yayılıyor. Omicron, çocukları diğer varyantlardan daha fazla etkiliyor. Çoğunluğu enfeksiyonu hafif ya da belirtisiz geçiriyor. Ancak bu durum aileleri yanıltmasın Covid-19 sonrası gelişebilen MIS-C hayatı tehdit ediyor" dedi.

ATEŞLİ ÇOCUĞU OKULA GÖNDERMEYİN

Omicron varyantının belirtilerinin hafif olmasının çocuklar arasındaki bulaşma riskini artırdığını söyleyen Prof. Dr. Akçay, çocuklarda grip ve Covid-19 belirtilerinin birbirine çok benzediğini belirterek "Nezle, ateş, öksürük gibi belirtiler her iki durumda da görülür. Çocuklarda Covid-19 enfeksiyonunda tat ve koku bozuklukları ortaya çıkmaz ya da çocuk bunu tarif edemez. Bu yüzden nezle, grip ve Covid-19 birbirinden ayrılamaz. Alınabilecek en önemli tedbir, ateşi ve soğuk algınlığı belirtileri olan çocukların okula, kreşe veya yuvaya gönderilmemesidir" diye konuştu.

Daha önceki varyantlara göre çok daha bulaşıcı olan Omicron, birbirleriyle yakın temas etmeleri ve aşısız olmaları sebebiyle çocuklar arasında daha hızlı yayılıyor

GRİP AŞISI VARSA TEST ŞART

Grip aşısı yapılmış çocuklarda belirtiler varsa Covid-19 enfeksiyonu ihtimalinin yüksek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Akçay "Ağır grip belirtileri gösteren grip aşısı olmuş çocuklara ayırıcı teşhis için hem Covid-19 hem de influenza testinin yapılması gerekir" dedi.

ÇOCUKLARIN AŞISIZ OLMASI YAYGINLIĞI ARTIRIYOR

Omicronun aşılı kişiler daha hafif geçtiğini hatırlatan Prof. Dr. Akçay, ülkemizde 12 yaş altı çocukların aşılı olmaması sebebiyle bu yaş grubu çocuklar arasında daha hızlı yayıldığını, altta yatan kronik hastalıkları olan çocukların hastaneye yatışını artırdığını da vurguladı.

ÇOCUKLARI BEKLEYEN TEHLİKE MIS-C

Covid-19 sonrası çocukları bekleyen en önemli tehlikenin "Multisistem İnflamatuar Sendrom (MIS-C)" olduğunu söyleyen çocuk göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı bu durumun hayatı tehdit edebilen bir tablo olduğuna dikkat çekti. Covid-19 vakalarının toplum içinde yaygınlaştığı bugünlerde çocuk hekimlerinin MIS-C sendromunu mutlaka akılda tutması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Dağlı "MIS-C virüsün bağışıklık sistemini tetiklemesi sonucu ortaya çıkar. Her yaş çocukta görülebilen MIS-C genellikle Covid-19 teşhisinden 2-6 hafta sonra çıkar ve çoklu organ sistemini etkiler. Covid-19'u belirtisiz geçiren çocuklarda da görülür. Bu hastaların yüzde 73'ünde altta yatan hiçbir hastalık bulunmaz. Düşmeyen yüksek ateş, cilt döküntüsü, gözlerde kızarma, ishal ve kusma gibi sindirim sistemi belirtileri ile Kawasaki hastalığını taklit edip kalp ve merkezi sinir sistemine ait klinik belirtiler de gösterir. Hastaların yüzde 64-80'i için yoğun bakım, yüzde 13-30'u için ise ventilatör tedavisi gerektirir" dedi.

DİRENÇLİ YÜKSEK ATEŞE DİKKAT

MIS-C sendromunun hastanede yapılacak bazı testlerle kesin teşhis konulması ve vakit kaybetmeden tedaviye başlanması gereken bir hastalık olduğunu söyleyen Prof. Dr. Dağlı "Erken teşhis ve tedaviyle çocukta hiçbir hasar kalmadan düzelebilir. Bu durum çocuğun kalp damarlarında problem oluşturup kalp fonksiyonlarını bozabilir. En önemli belirti 24 saatten uzun 38 derecenin üzerinde dirençli ateşin varlığıdır. Bunun yanında şu belirtilere de dikkat etmek gerekir: Bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi mide bağırsak sistemi ile ilgili bulgular; baş ağrısı; hızlı soluma, nefes almada zorlanma; kas ve eklem ağrıları; vücutta döküntülerin olması; gözlerde çapaklanma olmadan kızarıklıklar, kanlanma; çatlamış dudaklar ve kırmızı-çatlak dil" dedi.

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