Van ve Bitlis'te 53 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 53 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi dolayısıyla 44 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Dünden bu yana 180 yolu açan karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü kentte, belediye ekipleri de cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

- Bitlis ve Hakkari

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, Bitlis genelinde kardan kapanan 70 köy yolundan 61'nin ulaşıma açıldığını söyledi.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı 9 yolun da kısa sürede ulaşıma açılacağını belirtti.

Hakkari'de de dün olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 112 yerleşim biriminin yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu tekrar ulaşıma açıldı. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

- Muş

Muş'un Bulanık ilçesinde etkisini sürdüren soğuk hava yüzünden Alparslan-1 Barajı'nın yüzeyi kısmen dondu.

Erentepe beldesinde yaşayan Zeki Onat, gazetecilere, bölgede soğuk havanın etkili olmaya devam ettiğini anlattı.

Özellikle gece hava sıcaklığının çok fazla düştüğünü kaydeden Onat, "Bu yıl kış çok şiddetli geçiyor. Gece hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceye kadar düştü. Dondurucu soğuk nedeniyle Alparslan-1 Barajı'nın yaklaşık 3 kilometrelik yüzeyi buzla kaplandı." dedi.

Öte yandan Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da kar yağışı ve tipi nedeniyle 183 köy ve mahalle yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süre önce özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından Erzincan'da ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.

Birçok köy yolunu iş makineleriyle ulaşıma açan ekipler, halen kapalı bulunan kentte merkezine bağlı 10, ilçelerden Çayırlı'da 10, Tercan'da 3, Üzümlü'de 10, Kemah'ta 27, Kemaliye'de 10, Refahiye'de 20, Otlukbeli'de 1 ve İliç'te 8 olmak üzere 99 köy yolunu açmaya çalışıyor.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle Ağrı'da 76 köy yolu ile Erzurum'da 8 mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Bu kentlerde de kardan kapanan çok sayıda köy ve mahalle yolunu ulaşıma açan ekipler, kalan diğer yollarda da ulaşımı sağlamaya çalışıyor.