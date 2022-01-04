Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı

YouTuber'lar ayda ne kadar kazanıyor?

Değişen teknolojiler ve yeni medya platformları sayesinde artık herkes kendi içeriğini üretebiliyor ve paylaşabiliyor. Bu platformlardan biri olan YouTube'da ise içerik üreticilerinin kazandıkları miktarlar 100 bin dolarlara kadar çıkabiliyor.