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Bakan Yardımcısı Gürcan: Yükselen enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz

"Kur korumalı Türk lirası mevduat hesabı 24 Aralık itibarıyla 28,2 milyar lirayken, dün itibarıyla 96,7 milyar liraya yükseldi"- "Yapılan indirim ve fiyat ayarlamaları sonunda 125,6 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçilmiştir. Vazgeçilen kamu geliriyle enflasyonda yüzde 5,7'lik bir düşüş sağlanmıştır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Ocak 2022 14:29
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Bakan Yardımcısı Gürcan: Yükselen enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, kur korumalı Türk lirası mevduat hesabının 96,7 milyar liraya yükseldiğini söyledi.

Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen "İş Dünyası Buluşması" programına katılan Gürcan, 2003-2020 yılları arasında küresel ekonominin ortalama yüzde 3,4 seviyesinde, Türkiye ekonomisinin ise yüzde 5,2 büyüme kaydettiğini belirtti.

Gürcan, 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle küresel ekonominin yüzde 3,1 daraldığını, Türkiye ekonomisinin ise yüzde 1,8 büyüme gerçekleştirdiğini hatırlattı.

İstihdamda salgın etkisi ile yaşanan kayıpların zamanla telafi edildiğine değinen Gürcan, işsizlik oranının gerilediğini vurguladı.

Gürcan, "Son dönemlerde artan döviz kurları, gıda fiyatları, fiyatlanma davranışlarındaki bozukluğun etkisiyle yükselmekte olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmek önceliklerimizden biridir. Yönetilen ve yönlendirilen fiyat ayarlamalarının yanı sıra belirli sektörlere yönelik vergi indirimleri uyguladık. Yapılan indirim ve fiyat ayarlamaları sonunda 125,6 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçilmiştir. Vazgeçilen kamu geliriyle enflasyonda yüzde 5,7'lik bir düşüş sağlanmıştır." diye konuştu.

- Kurulan şirket sayısı arttı

Karşılıksız çek oranının 2017'de yüzde 2,5, 2018'de yüzde 2,8 olduğunu anımsatan Gürcan, 2021 yılında bunun yüzde 1'e kadar gerilediğini söyledi.

Gürcan, 2021 yılında kurulan şirket sayısının arttığını, kapanan şirket sayısının ise sınırlı düzeyde artış gösterdiğini belirtti.

Bu konuda muhalefetin birçok şirketin battığını iddia ettiğini vurgulayan Gürcan, "Burada tablo çok net. 2020 yılında 102 bin civarında şirket kurulmuş, 15 bin 900 civarında şirket kapatılmış. Bu, 2021 yılı ocak-kasım ayına baktığımızda açılan şirket sayısı yüzde 7,6 artmıştır. Yani 99 bin 900 yeni şirket açılmış, 13 bin 400 civarında şirket kapanmıştır." ifadelerini kullandı.

"Körfez sermayesi başta olmak üzere, çeşitli kaynakları, yatırım ve finans iş birlikleri yaptık. Son dönemde sadece 2 ülke ile yaptığımız yatırım anlaşması 30 milyar dolarlık bir hacme sahiptir." diyen Gürcan, ülkede önemli yatırımların sürdüğünü de kaydetti.

Kanal İstanbul projesine de değinen Gürcan, bu sayede boğaz trafiğinin rahatlayacağını, gemi geçişlerinin hızlanacağını, 15 milyar dolara mal olacak yatırımla 500 bin kişiye istihdam sağlanacağını, ekonomiye 28 milyar dolarlık katkı sağlanacağını dile getirdi.

- Kur korumalı mevduat hesapları artıyor

Yeni Ekonomi Modeli'nin önemini anlatan Gürcan, makro ekonomik istikrarı sağlayarak, yüksek katma değerli yatırımları teşvik ettiklerini, üretimi, ihracatı, istihdamı artıracaklarını, cari açık sorununu kalıcı çözeceklerini, orta gelir tuzağını aşıp küresel değer zincirlerini de üst sıralara çıkartacaklarını vurguladı.

Gürcan, kur korumalı mevduat hesaplarıyla ilgili de şunları kaydetti:

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"Döviz emtia fiyatlarından Türk lirası vadeli mevduata dönüşün desteklenmesine ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliği 21 Aralık 2021'de yayımlandı. Kur korumalı Türk lirası mevduat hesabı 24 Aralık itibarıyla 28,2 milyar lirayken, dün itibarıyla 96,7 milyar liraya yükseldi. Yani kur korumalı mevduat hesabının vatandaşımız tarafından ne kadar olumlu algılandığını gösteren bir tablo. İnşallah bu tablo ekonomiye de çok ciddi bir şekilde yansıyacak. Yastık altındaki altınların finansal sisteme aktarılması yönünde adımlar atmaktayız. Yatırımların teşviki için yeni bir paket açıklayacağız. Bireysel emeklilik devlet katkı payını yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarttık. İhracat ve imalat sanayi şirketlerinde bir puanlık kurumlar vergisi indirimine yönelik kanun taslağı da TBMM'de gündeme alındı."

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