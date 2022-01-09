Kavga edenleri ayırmaya çalışan genç kızın ölümüne neden olan zanlı tutuklandı
Antalya'da kafede kavga edenleri ayırmaya çalışan 17 yaşındaki Edanur Demir'in silahla vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Ocak 2022 15:36
Kepez ilçesindeki kafede çalışan Demir'in, kavga sırasında tabancayla vurularak yaşamını yitirmesine ilişkin yakalanan S.M.D. (22), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Sakarya Caddesi'ndeki kafede çalışan Sıla P. (21) ile S.M.D. arasında 8 Ocak'ta tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.M.D. tabancayla ateş açmıştı. Tabancadan çıkan kurşun, tarafları ayırmaya çalışan Edanur Demir'in başına isabet etmiş, çağrılan sağlık ekibi genç kızın hayatını kaybettiğini belirlemişti.
Kaçan şüpheli S.M.D. Burdur'da yakalanmıştı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız