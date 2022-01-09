Merdiven korkuluğuna sıkışan kafasını güçlükle çıkarabildi

Rize-Muradiye arasında 10 yıldır dolmuş şoförlüğü yapan Semih Kazdal, arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada arkasındaki ahşap merdiven duvarına yaslandı.

Kazdal'ın geriye doğru attığı kafası, merdiven korkuluklarının arasına sıkıştı.

Başını kurtarmaya çalışan Kazdal'a yardım etmeye çalışan arkadaşlarından biri de cep telefonuyla video çekti.

Sosyal medyaya paylaşımlarında ilgi gören videoda, kurtarma sırasında Kazdal ile arkadaşları arasında geçen diyalgolar, izleyenleri gülümsetti.

Semih Kazdal, durakta arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada bir anlık refleksle kafasını arkaya doğru yasladığını, bu sırada başının merdiven korkuluklarına sıkıştığını söyledi.

Başka bir arkadaşının bu anları cep telefonuyla kaydettiğini anlatan Kazdal, "Kulaklarım kızardı. Beş dakika sürdü kafamı oradan çıkarmam. Biraz zor oldu. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Bir sürü yorum geldi. Değişik tepkiler aldım. Arabada tanımadığım insanlar bana bakınca utanıyorum. Hayatımız tehlikedeydi. Çok korktum. Şakası bile yapılmaz." diye konuştu.