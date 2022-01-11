Hükümet'ten çalışan anneye destek

Sosyal Güvenlik Kurumu bu yıl geçerli olacak ve milyonlarca kişiyi ilgilendiren prim ve ödenekleri belirledi. Yeni tarifeyle doğum, hastalık, iş, kazası, meslek hastalığı durumunda alınan rapor parası, emzirme ve cenaze ödeneği arttı. SSK'lı çalışan kadınlara doğum yardımı adı altında izin döneminde iş göremezlik ödemesi yapılıyor.

Bu haktan yararlanabilmek için en az 90 gün sigorta primi ödenmesi koşulu bulunuyor. Bu tutar çalışan annenin son üç aylık brüt ücretine göre hesaplanarak ödeniyor. Günlük brüt ücret ve bunun üçte iki anneye ödeniyor. Brüt maaşı 5004 lira asgari ücretle çalışan yaklaşık 12 bin 450 lira, 6000 lira alan 14 bin 930 lira, 7500 lira alan 18 bin 668 lira (112 günlük rapor üzerinden) doğum yardımı alacak. Doğum parası alınabilmek için yeni annenin doğum parası alabilmesi için işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi, rapor süresince 112 gün içinde işyerinde çalışmamak şartı bulunuyor.

YARIM GÜN DESTEĞİ SÜRÜYOR

Anneler, çocuk okula başlayıncaya kadar yarım gün çalışma hakkından yararlanabiliyor. Yasal doğum izninin ardından ilk çocuk için 60 gün, ikinci çocuk için 120 gün, üç ve daha fazla çocuk için 180 gün yarım gün çalışılıyor ve tam maaş alıyor. Böylece anneler yarı zamanlı çalışsa da tam maaş alıyor. Çocuğu engelli doğan anneler ise 12 ay süreyle yarı zamanlı çalışabiliyor.

SÜT PARASI 316 LİRA OLDU

Çalışan anneler süt parası diğer adıyla emzirme ödeneğinden da yararlanabiliyor. Sigortalı çalışanların son bir yılda 120 gün prim ödemiş olması koşulu bulunuyor. Emzirme ödeneği diğer adıyla süt parası kendi çalışmalarından dolayı SGK'dan gelir, maaş alan kadınlar ya da erkeğin sigortalı olmayan eşine de ödeniyor. Geçen yıl 232 lira olan bu ödenek bu yıl için 316 liraya çıktı.

YENİ DOĞAN VE KREŞ DESTEĞİ

Devlet çalışan anneye kreş desteği de veriyor. Asgari ücretle çalışan anneler devletin sunduğu destekten yararlanıyor. Kadın çalışanlara yapılacak kreş yardımı, gelir vergisinden istisna tutulurken, bu rakam asgari ücretin yüzde 50'sine çıkarıldı. Mayıs 2015'ten sonra doğum yapan bütün annelere çocuk parası veriliyor. Yeni doğan çocuk yardımı kapsamında ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü çocuk için de 600 lira ödeme yapılıyor. Çocuk yardımı için internetten olduğu gibi kaymakamlıklara da başvurulabiliyor.

RAPOR PARASI DA ARTTI

İş kazası, meslek hastalığı, doğum, hastalık nedeniyle istirahatli olanlara raporlu oldukları sürede verilen geçici iş göremezlik ödeneği de arttı. Buna göre, prime esas kazancı 3577 lira ile 5004 lira arasında olan herkes ayakta tedavilerde 111 lira, yatarak tedavilerde 83 lira geçici iş göremezlik ödeneği alacak. Geçen yıl asgari ücretle çalışıp istirahat edenlerin rapor parası günlük 111 lira olacak. SSK'lı çalışanlara yapılan tüm ödemelerden sigorta primi kesiliyor. Aile, çocuk, yemek yardımlarında her yıl belirlenen tutar ise istisna tutuluyor. Bu yıl prim kesintisinden istisna edilecek tutar çocuk yardımında 100 lira, aile yardımında 500 lira olacak. Cenaze ödeneği de 918 liradan 1250 liraya çıktı. Sigortalı işte çalışmayanlara aylık genel sağlık sigortası primi 150 liraya çıkarken, doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük prim tutarı 54 lira, en yüksek prim 400 lira oldu.

MEMURA AİLE YARDIMI GÜNCELLENDİ

Memura aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşındaki küçük çocuklar 115 lira, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellendi. Eşi çalışan memurlar için en çok 5, eşi çalışmayan veya eşi emekli olanlar için ise en çok 3 çocuk için çocuk yardımı da memurlara ödenen maaş kalemlerinden birisi. Bu miktar çocuğun 72 aydan küçük ya da büyük, engelli veya değil şartlarına göre değişiyor.

HAZAL ATEŞ