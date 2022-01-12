İzmir Bakırçay Üniversitesi, ilandaki hataları düzeltti!

10 Ocak 2022 tarihli yazımızda, İzmir Bakırçay Üniversitesi tarafından 31 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosunda aranan yabancı dil şartının 85 belirlenmesi gerekirken yönetmeliğe aykırı olarak 80 olarak belirlendiğini, bununla birlikte Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğünde çalışacak adayda "TARİH" alanında doktora yapma şartının arandığı, bu durumda ilanın hem kişiye özel hem de hatalı olduğuna dikkat çekmiştik.

Bunun üzerine, İzmir Bakırçay Üniversitesi tarafından 12 Ocak 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan düzeltme metniyle, hem yabancı dil şartı mevzuata uygun olarak 85'e yükseltilmiş hem de herhangi bir alanda doktora yapmış olmak şartı getirilerek "tarih" alanıyla sınırlandırma kaldırılmıştır.