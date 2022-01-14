4 üniversite 189 personel almak için ilana çıktı
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Fenerbahçe Üniversitesi ve 2 diğer üniversite çok sayıda akademik ve sözleşmeli personel almak için ilana çıktı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 128 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 28 ocak 2022
İstanbul Gelişim Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 35 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 28 ocak 2022
Fenerbahçe Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 17 sözleşmeli personel alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 17 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 28 ocak 2022
Memurlar.net ilan sayfamıza ulaşmak için tıklayınız
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 9 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 28 ocak 2022
Memurlar.net ilan sayfamıza ulaşmak için tıklayınızMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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Öğretmen olarak görev yapan davacıya, okuldaki görevine izinsiz ve mazeretsiz olarak