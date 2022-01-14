'Dernek üyelik başvurusu' e-Devlet üzerinden yapılabilecek
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, e-Devlet üzerinden "dernek üyelik başvurusu" hizmetinin kullanıma açıldığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Ocak 2022 11:06
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından "Güçlü Sivil Toplum Güçlü Türkiye" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Derneklere üye olmak artık daha kolay. e-Devlet üzerinden 'Dernek Üyelik Başvurusu' hizmeti kullanıma açılmıştır." bilgisine yer verildi.
Paylaşımda yer alan videoda, vatandaşların e-Devlet üzerinden derneklere nasıl üye olabileceği de anlatıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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