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Her yeri yandı, hiçbir şey olmamış gibi derdini anlatmaya çalıştı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde zabıta ekiplerinin kendisini uyardığı, belediyeye ait alanda kömür çuvallarını muhafaza ederek seyyar kömür satışı yaptığı iddia edilen şahıs, benzinle kendini yaktı. Vatandaşlar tarafından su ile üzerindeki alevler söndürülen ve her yeri yanan kömürcü, hiçbir şey olmamış gibi ayakta derdini anlatmaya çalıştı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 17 Ocak 2022 20:24
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Her yeri yandı, hiçbir şey olmamış gibi derdini anlatmaya çalıştı

Marmaris Belediyesi Zabıta ekipleri, Beldibi Mahallesi'nde S.E.'nin (52) belediyeye ait arazide satmak için getirdiği kömür çuvallarını muhafaza ettiğini belirterek, kendisinden çuvalları kaldırması istendi. Bir hafta sonra, S.E.'nin aynı bölgede çuvalları muhafaza ettiğini gören zabıta ekipleri şahsın yanına gitti. Ekipleri gören S.E. yanında getirdiği benzini üzerine dökerek çakmakla ateşledi. Bir anda alev alan şahsı üzerine battaniye atıp su dökerek, söndüren çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Her yeri yandı, o derdini anlatmaya devam etti

Vatandaşlar tarafından üzerini kaplayan alevler söndürülen S.E., bir yandan derdini anlatırken, bir yandan da ayakta durmaya çalıştı. Ambulans gelinceye kadar ayakta duran ve zabıta ekiplerine kızan S.E., olay yerine gelen ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan S.E. Muğla Sıtkı Kocaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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