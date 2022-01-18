5 Kamu kurumu 77 personel almak için ilana çıktı
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Bursa Osmangazi Belediyesi ve 3 diğer Belediye çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 8 personel alacak
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 8 personel alacak. Son başvuru tarihi 14 şubat 2022
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Konya Selçuklu Kent Hizmetleri 22 İşçi Alacak
Konya Selçuklu Kent Hizmetleri, 22 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 19 ocak 2022
Konya Selçuklu ilanı detayları için tıklayınız
Van Tuşba Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Van Tuşba Belediyesi Geçici, 25 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 19 ocak 2022
Denizli Büyükşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi, 12 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 19 ocak 2022
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi, Çöp Toplama İşçisi, 10 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 21 ocak 2022
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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylarMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız