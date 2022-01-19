TRT ekibi canlı yayında faciadan döndü
Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle uzun araç trafiği oluştu. TRT ekibi yayın sırasında kaza atlattı...
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 19 Ocak 2022 10:45
Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolunda TRT Haber muhabiri Emre Yüncü, canlı yayında kaza tehlikesi atlattı.
Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle uzun araç trafiği oluştu.
Bu sırada bölgede haber yapan TRT Haber muhabiri Emre Yüncü, canlı yayın sırasında son durumu aktarırken kaza tehlikesi atlattı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız